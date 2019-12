""Henos crecido muchos en cuatro años", dijo Macri, y aseguró que ""el amor supera al odio"

El ex presidente Mauricio Macri envió anoche un saludo a los argentinos, recordó a los “afectos que ya no están” y aseguró estar convencido que durante sus cuatro años de gobierno "se creció mucho", además de desear a todos una “linda noche en familia”.



De todos modos, en un mensaje de audio de un minuto en sus redes sociales, señaló que después de “cuatro años donde hemos crecido mucho” todavía “falta ponernos de acuerdo en cómo se logra ese país que queremos”.



“En lo que sí tenemos que estar todos de acuerdo es que el amor supera el resentimiento y el odio en nuestro país. Eso va a ayudar en encontrar coincidencias”, concluyó el ex presidente desde su quinta Los Abrojos.



El mensaje completo dice: "Queridos argentinos, otra Navidad, especial como todas. Afectos que ya no están, nuevos integrantes. Quiero desearles con todo mi cariño una linda noche en familia.



"Después de cuatro años que estoy convencido que hemos crecido mucho, en algunos casos para saber más lo que queremos de lo que no queremos o al revés.



"Nos falta todavía ponernos de acuerdo en cómo se logra el país que sí queremos, un país más justo para todos.



"Por eso creo que lo que sí queremos estar todos de acuerdo, que va a cerrar esta diferencia de visiones que todavía tenemos los argentinos, es que el amor supera el resentimiento y el odio de nuestro país. Eso va a ayudar a encontrar coincidencias en cómo lograr ese futuro mejor a todos los argentinos.



"Feliz Navidad, un cariño muy grande de parte de 'Ju' y mío para todas las familias argentinas".



Luego se viralizó una imagen de él junto a Juliana Awada y su pequeña hija Antonia.