"Jugaron abiertamente para Alberto Fernández y ahora no piden bono", dice Sica sobre la CGT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, afirmó hoy que la CGT "jugó abiertamente con la fórmula que resultó ganadora" en las elecciones presidenciales y que ahora dicen que "no hace falta un bono de fin año para los trabajadores".



Según dijo Sica a Télam al gobierno le "hubiese gustado" tener también ese apoyo gremial y, de haberse dado, "hoy tendríamos mejores condiciones laborales, seguramente".



"Realmente estas opiniones tienen más que ver con opiniones políticas de los sindicalistas, y ellos jugaron abiertamente con la fórmula que resultó ganadora, por lo tanto entiendo esas declaraciones, que ahora no hace falta un bono de fin año, etcétera, para el mundo del sector trabajador", expresó Sica, en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno, tras una reunión del gabinete nacional que encabezó el presidente Mauricio Macri .



El ministro amplió que "nos hubiese gustado un poco de ese apoyo que están dando a las nuevas autoridades, ya que hubiese podido ayudarnos a comprender mejor las transformaciones que tendríamos que haber hecho en el marco regulatorio en el mundo laboral".



Sica se refirió a "la ley de blanqueo y la posibilidad de bajar los costos extralaborales que de alguna manera generaban baja empleabilidad al sector empresario, y en especial a la falta de generación de empleo formal".



"Con ese apoyo hoy tendríamos mejores condiciones laborales, seguramente", disparó el titular de la cartera laboral.



Por su parte, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, diferenció que "durante estos cuatro años" una cosa fue "lo que tiene que ver con la situación social y la atención a familias en situación de vulnerabilidad y el uso político del tema", y otra es la situación socioeconómica.



Stanley recordó que el presidente Mauricio Macri y el mandatario electo Alberto Fernández "se juntaron en la Casa Rosada y arreglaron tener una transición ordenada, y está en el espíritu del gabinete hacerla de la mejor manera posible".



En ese plano, la ministra dijo que Fernández quedó en "informar quién era sucesor en cada ministerio y, a partir de ahí iniciar el trabajo de traspaso, lo que todavía no pasó, porque no tenemos un sucesor que se haga cargo de eso".



Por su parte, Sica insistió en que "hasta ahora no tenemos un contacto formal, lo que tenemos es información periodística" acerca del traspaso.



"Estamos elaborando nuestro informe final con respecto a programas y presupuestos", concluyó el ministro.