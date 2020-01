"Justicia" y "cárcel para los culpables", el pedido en la marcha en Zárate por el crimen de Fernando

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Justicia", "asesinos" y "Zárate no tiene miedo: hoy lloramos a Fernando" fueron las consignas más repetidas por los vecinos de Zárate que se movilizaron también en apoyo al joven remero Pablo Ventura, quien había sido señalado por el grupo de rugbiers imputados en el crimen del turista Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, y para pedir "prisión para los culpables".



Ventura, de 21 años, fue luego liberado por la justicia al corroborarse que no estuvo en Gesell la noche en que golpearon a Báez Sosa, de 19 años.



"Que vayan presos los culpables, duele mucho por la pérdida de este chico y estos papás que están sufriendo hoy. Les queremos demostrar que nosotros sufrimos también y que puedan sobrevivir a esto", dijo Sara, una manifestante, a Télam.



"Nos convoca la indignación y para que no vuelva a ocurrir; los conocemos a los chicos (imputados), hacían travesuras, golpear un garage, nada mayor", amplió otra mujer.



El club Arsenal Zárate de Rugby, que decidió suspender "en forma provisoria" a los tres únicos socios del club involucrados en el hecho, explicó en un comunicado de prensa que no participaron de la marcha "para evitar que nuestra presencia pueda entorpecer de algún modo su normal desarrollo".



También pidieron no utilizar "las insignias o colores del club".



El crimen fue cometido la madrugada del sábado pasado a la salida del boliche "Le Brique", en el centro de Villa Gesell, el cual fue clausurado anoche por irregularidades en el expendio de bebidas alcohólicas.



Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Luciano Pertossi y Lucas Pertossi, hasta el momento fueron identificados por testigos en ruedas de reconocimiento como participantes del ataque.



También permanecen detenidos Alejo Milanesi, Juan Pedro Guarino y Blas Cinalli, todos imputados por el delito de "homicidio agravado por premeditación de dos o más personas.