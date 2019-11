"Lo que está pasando en Bolivia es consecuencia de una intervención de EEUU", dijo Pérez Esquivel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo hoy que "lo que está pasando en Bolivia es consecuencia de una intervención directa de Estados Unidos en las elecciones" de ese país y consideró que "Evo Morales renunció porque trata de evitar un baño de sangre en Bolivia".



En diálogo con FM Futurock, el titular de la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que "Evo había avanzado muchísimo en reconocer derechos, en disminuir la pobreza y en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bolivia, y eso es lo que Estados Unidos



no quiere".



En ese sentido, sostuvo que "Estados Unidos sigue avanzando militarmente sobre América Latina porque no quiere perder su patio trasero" y por eso, dijo, busca "impedir la llegada de gobiernos populares" en la región.



"Es una lástima la renuncia de Evo pero trató de evitar un baño de sangre", afirmó el premio Nobel de la Paz, al recordar que "hubo varios intentos de desestabilizar el gobierno" y manifestó su preocupación por la actitud de "sectores de la policía y del Ejercito que se plegaron".



"Me preocupa además que la Fuerza Aérea Argentina no quiere autorizar si Evo quiere venir al país, el aterrizaje del avión en Argentina: es una aberración total y una desgracia más que suma el gobierno de (Mauricio) Macri", aseveró Pérez Esquivel.



Finalmente, Pérez Esquivel sostuvo que "la democracia en la región es más formal que real: las democracias están agarradas con alfileres" y se pronunció a favor de reformar la Organización de Estados Americanos (OEA), al advertir que "no sirve para nada y hay que reformarla porque hasta ahora hacen lo que Estados Unidos le dicta".