"Los buenos entrenadores son los que logran sostenerse", afirmó Zubeldía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El todavía joven entrenador Luis Zubeldía ya superó los diez años de carrera y aunque todavía no consiguió un título valora tener una carrera sostenida, prolija y seria.



El pampeano, de flamantes 39 años cumplidos a mediados de enero, debutó como entrenador en 2008 en Lanús, club al que regresó luego de distintas experiencias en siete instituciones.



"Una vez, (Miguel Ángel) Russo me dijo que a partir de los diez años de trabajo te convertías en entrenador. Hoy entiendo lo que me quiso decir. (Alfio) 'Coco Basile me dijo: 'mire pibe que esto es largo'. Ya llevo once años de carrera y ambos tenían razón", recuerda Zubeldía en la entrevista con Télam.



"Los buenos entrenadores son los que se logran sostener. Podés ganar títulos pero mantenerse es muy difícil", remarca Zubeldía, quien supo festejar un título como ayudante de Ramón Cabrero pero desde que inició el camino en soledad se quedó varias veces en la puerta de la gloria.



"Lo que está bueno del fútbol es que nos conocemos todos. Quien trabaja bien, tendrá nuevas oportunidades. No hace falta salir campeón. Podés ser campeón levantando un club económicamente como los casos de (Sergio) Rondina en Arsenal o (Gabriel) Heinze en Vélez. Eso vale más que salir campeón o más que dos títulos en Boca o River", afirma.



El circuito de entrenadores pareció achicarse en los últimos años pero Zubeldía se declara "autónomo" y destaca la tranquilidad que tiene a la hora de irse a dormir.



Zubeldía se para sobre el concepto de la seriedad y reclama que los entrenadores no pierdan "el poder de decisión" ante una posible injerencia de un representante o un dirigente.



"No sé si es tan así o es un mito. A mí me gusta tener el poder de decisión, no me gustaría que me impongan jugadores porque ese poder estaría bueno no perderlo. Esto siempre dentro de un marco de debate con la dirigencia pero sin negocios ni intereses personales. Estoy abierto a trabajar con gente seria", completa.