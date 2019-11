"Macri es consciente de que hay que reformatear Cambiemos", dice Negri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente del bloque de la UCR y del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, afirmó hoy que el presidente Mauricio Macri "es consciente de que hay que reformatear la coalición" oficialista tras los resultados electorales, y sostuvo que "hay que pensar en otro Cambiemos".



"Lo escuché decir al Presidente que lo que más le preocupaba es que se mantenga la unidad de la coalición. Él es consciente de que hay que reformatear esa coalición que es Cambiemos", dijo Negri hoy en diálogo con FM Millenium, en el que analizó el resultado de los comicios del domingo pasado.



El diputado radical consideró que "hay que pensar en otro Cambiemos porque se cumplen etapas", y señaló que en 2015 "no hubo coalición de gobierno, inclusive ahora, si ganábamos, yo era de los que pensaban que ya había que hablar de coalición de gobierno, no solo parlamentaria".



Asimismo, recordó que en 2017, tras elecciones legislativas, dijo que "había que dar un salto de calidad, que habíamos ganado pero estábamos en boxes, y había que poner a Cambiemos en otro nivel, porque las coaliciones son así".



"Ahora que no vamos a gobernar, que estamos todos en el llano, tenemos que reflexionar sobre cómo hacemos para licuar las tensiones, cómo encontramos un programa y cómo honramos a un 40,41 % que nos votó", sostuvo Negri.



Sobre el resultado de la elección, en la que resultó triunfante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, el presidente del interbloque indicó que "nadie va a negar que hubo un cambio de campaña, que hizo cambiar los números y algo paso con la sociedad", y añadió: "Hay que honrar y defender esos votos, y dar a quien te confió un poco más y corregir errores".



En cuanto al rol de la UCR, Negri dijo que el partido "tiene que mirarse delante del espejo, nadie se siente dueño de la verdad, hay que actuar con humildad y racionalidad, ya que los problemas no han desaparecido porque se haya votado".



Al ser consultado sobre la conformación del próximo Congreso, Negri indicó que "va a haber un equilibrio de poder, no digo dos coaliciones perfectitas en términos de homogeneidad, pero sí dos grandes coaliciones en el Congreso, lo que nos va a obligar a buscar acuerdos".



"Nadie se llevó todo de la mesa, el resultado de las elecciones nos pone a todos en un mismo nivel de responsabilidad", agregó el diputado cordobés.



En ese sentido, afirmó que "nadie va a soñar ni con aventuras de mayorías absolutas, ni nadie va a soñar con cosas que por ahí se dicen en la campaña e implican hasta modificaciones de la Constitución", y concluyó: "Espero que, por lo menos en los problemas estructurales, se puedan encontrar puntos de coincidencias".