"Macri está encendiendo una mecha para que le explote a Alberto Fernández", dice Parrilli

AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador electo por el Frente de Todos (Neuquén) y ex secretario general de la presidencia de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, sostuvo hoy que el presidente Mauricio "Macri y su equipo económico están encendiendo una mecha para que le explote a Alberto Fernández (mandatario electo)".



"A mí me parece que Macri y su equipo económico están encendiendo una mecha para que le explote a Alberto Fernández", lanzó el ex funcionario en diálogo con radio Nacional.



En ese sentido, argumentó con que "tenemos más deuda, más fuga de capitales, y aumento de los precios".



"Con la fuga de capitales y los aumentos que hubo esta semana se siguen llenando de plata, como hicieron durante estos cuatro años", acusó Parrilli.



Además, analizó que "la plata no se va al cielo, ni desaparece. En una economía siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y estos cuatro años hubo mucha gente que ganó", dijo.



Y pidió: "No nos olvidemos de que el hermano del Presidente había blanqueado 37 millones de dólares".



Parrilli añadió que si bien no conoce las "medidas que tomará Alberto", ni quiere "anunciarlas porque no corresponde", se ocupará de "apoyar y trabajar con el nuevo presidente y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para reconstruir la Argentina".



En este punto, el ex funcionario valoró la importancia de la unidad en el Frente de Todos, aunque reconoció que "hay diferencias", pero estimó que "los objetivos del conjunto son muy claros y pasan por generar igualdad de oportunidades, el trabajo y el no endeudamiento de la Argentina".



"Tenemos diferencias que nos hacen bien, porque nos permiten mejorar y corregir propuestas de ideas en este proyecto común. Ahora, el esfuerzo por mantener la unidad lo tenemos que hacer todos", explicó.



"Y lo tenemos que hacer también en función de lo que planteó Cristina, que desde mi visión, es la gran artífice de este triunfo", concluyó Parrilli.