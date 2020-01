"Me hubiese gustado jugar en este equipo de River", admitió Gallardo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que le hubiera gustado jugar en el actual equipo del club porque fue un enganche que corría y pensaba que es algo que hacen sus dirigidos.



"No es difícil hablar de uno, pero a mí me hubiese encantado jugar en este equipo porque yo no era un típico enganche, me gustaba correr y pensar porque hacía lo que hacía y este equipo lo hace y cuando tenés estás posibilidades a cualquiera le resultaría cómodo", analizó el Muñeco en en conferencia de prensa en River Camp.



En este sentido agregó: "Igual me hubiera costado sostenerme en el tiempo porque este equipo tiene eso que necesita de la voluntad del jugador de la exigencia, y eso genera un desgaste grande que no todos pueden mantener".



"Nosotros estamos hace seis años y siempre los esfuerzos se hacen en conjunto y hemos tenido casos en los que hay buenos pasajes y luego necesitan relajarse y acá eso no se puede y se deben ir", añadió el entrenador de River.



Al ser consultado sobre el equipo y el sistema, Gallardo opinó: "No puedo garantizar que se mantenga el sistema. Depende de los jugadores y cómo estén ellos, no es lógico garantizar eso durante todo el año, igual los sistemas no me dicen mucho, acá la característica pasa por los jugadores y los rivales".



"Lo nuestro está vinculado a un comportamiento de control de partido y saber jugar con o sin espacios y eso depende de los jugadores y los rivales, esto es fútbol y yo no lo veo como algo rígido, los jugadores se mueven, corren, caminan, están en varios lados con o sin pelota", advirtió.



Por otro lado, el DT habló sobre el volante tucumano Exequiel Palacios, transferido a Bayer Leverkusen, de Alemania: "Nosotros perdimos un jugador que tenía quite y juego y estamos buscando y evaluando la mejor manera de reemplazarlo porque no todos los jugadores son iguales en características, no creo que seamos defensivos ahora por los cinco defensores. No le doy importancia a eso".



Gallardo además confirmó que el volante colombiano Juan Fernando Quintero volverá a la lista de concentrados ya que desde el martes está trabajando a la par del resto de los jugadores, pero no dio pistas del posible equipo que visitará a Godoy Cruz, el sábado desde las 21.45, por la 17ma fecha Superliga para mantener la punta.



Al respecto del liderazgo del torneo analizó: "Nuestros arranques fueron complicados. Siempre porque veníamos de otros objetivos y ahora se dio que estamos en la pelea de la Superliga y nos fuimos de vacaciones enfocadas en ese partido contra Independiente y ahora depende de nosotros. Hay muchos equipos en la pelea y hay que sostenerse".



En cuanto a la oferta de Gonzalo Montiel, Gallardo consideró: "Hay intereses de clubes del mundo por jugadores nuestros y no todos son reales, hay un patrimonio por defender; la propuesta debe ser buena, si venís con un préstamo digo gracias y no, menos en competencia, sería ridículo. Pasó con Quintero también".



Además sobre la reunión entre Jorge Ameal y Rodolfo D'Onofrio contestó: "Las grietas en ningún ámbito son buenas, sé que se reunieron. Es bueno que haya una buena relación, pero no sé mucho más, lo que digo a nivel país es que siempre es bueno querer salir de las crisis todos juntos".



Finalmente el equipo se volverá a entrenar mañana antes de viajar a Mendoza y el posible equipo sería con: Franco Armani, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Ignacio Fernández y De La Cruz; Rafael Borré y Ignacio Scocco.