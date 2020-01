"Merecimos ganar el partido", dijo Bielsa sobre el empate de Leeds ante West Bromwich

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa opinó hoy que su equipo Leeds United mereció "ganar el partido" ante West Bromwich, en el cruce de punteros de la segunda división de fútbol inglés que finalizó 1 a 1 por la fecha 26.



"Merecimos ganar el partido, no ignoro que también pudimos perder, pero estoy contento con el tipo de partido que se jugó", expresó Bielsa en la conferencia de prensa que brindó luego del encuentro en West Bromwich.



"De los dos lados se jugó sin especulación, sin violencia, sin utilizar el reglamento para estar al borde y sacar ventajas", agregó el ex DT del seleccionado argentino de fútbol.



Bielsa indicó que West Bromwich es "un equipo con buenas intenciones" y admitió que no pudieron evitar "que tuvieran claras chances de gol" a pesar que su equipo fue dueño de la posesión de la pelota.



El "Loco" Bielsa también confirmó que el delantero Eddie Nketiah no continuará en Leeds y retornará a Arsenal porque finalizó su préstamo.



"Arsenal ha informado que no continuará con nosotros y lamentamos eso. Eddie llegó a Leeds cuando comenzó el campeonato y tuvo que pasar tiempo adaptándose a nuestro estilo. Es un gran jugador, excelente profesional y se portó muy bien, un caballero en todos los sentidos", manifestó el ex DT de Newell's Old Boys y Vélez.



Por otra parte, Bielsa se refirió al abrazo y reconocimiento con el DT de West Bromwich, el croata Slaven Bilić, quien se declaró como admirador de su método de trabajo.



"Conozco su historia, la posición humana que tiene respecto de la forma que eligió para vivir y eso lo respeto más allá que es un gran entrenador. Cuando uno compite con gente tan sana hay una sensación de satisfacción, ya sea ganando o perdiendo, esto me produce alegría", cerró Bielsa.