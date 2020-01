"Messi es el mejor, Agüero es uno de los mejores delanteros", dijo Guardiola

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, afirmó hoy que el astro Lionel Messi es "el mejor" jugador que dirigió en su carrera y que Sergio Agüero, flamante máximo goleador extranjero de la Premier League, es "uno de los mejores delanteros".



"El mejor es Messi. Messi es el mejor 9, 10, 11, 7, 6, 4... Sergio, del resto, es uno de los mejores delanteros", manifestó Guardiola en conferencia de prensa.



Guardiola indicó que el "Kun" es "un jugador de leyenda", pero desde hoy esa leyenda "es más grande” y lo calificó como "un chico increíble, uno de los mejores jugadores que he visto en esta liga".



Y agregó: "creo que está muy orgulloso de lo que ha logrado. Le he felicitado en el vestuario porque marcar esta cantidad de goles y tantos hat-tricks (12), significa que he hecho bien las cosas durante muchos, muchos años".



Pep aceptó un cambio de opinión sobre Agüero desde su arribo al club. "Tenía una opinión sobre él cuando llegué, pero al final tienes que conocer a los jugadores en personas y me sorprendió lo gran persona que es. Al principio tenía que dar la oportunidad a todo el mundo y no jugó algunas veces y nunca había estado en el banco antes. La gente se sorprendió de nuestra relación al principio, pero ahora es casi perfecta", señaló el DT.



Josep Guardiola dirigió a Messi en Barcelona desde las temporadas 2008/2009 y 2011/2012 y es entrenador de Agüero en Manchester City desde 2016/2017.



Agüero, de 31 años, convirtió hoy un nuevo hat-trick en la goleada de Manchester City ante Aston Villa por 6 a 1 y superó a Thierry Henry, ícono de Arsenal, como el máximo goleador extranjero de la competición con 177 tantos, dos más que el francés.



A su vez, alcanzó los 12 tripletes en la liga inglesa y dejó atrás al histórico goleador de Newcastle, Alan Shearer, que tenía 11, convirtiéndose en la máxima expresión en la historia de la Premier League en ese rubro.