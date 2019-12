"No es momento para definir quién liderará la oposición", aclara el radical Alfredo Cornejo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado radical y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo hoy que "no es momento de definir liderazgos de la oposición", al ser consultado sobre si el presidente saliente, Mauricio Macri, ocupará ese lugar durante el gobierno de Alberto Fernández.



"En Cambiemos hacen falta todos los dirigentes, pero no creo que pueda haber un liderazgo único para coordinar la oposición y no es el momento para pensar en eso", respondió tajante Cornejo a la prensa apostada en la puerta del Parlamento.



El legislador agregó que "va a haber una mesa" de Cambiemos donde se "decidirán los pasos a seguir" y adelantó que "el radicalismo tendrá que tener mayor participación" en ese espacio político.



"Esperamos mayor protagonismo del radicalismo", dijo Cornejo tras agregar que es necesario que el próximo gobierno tenga "control" de la oposición.