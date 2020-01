"No hay que naturalizar lo que está mal", dijo Gallardo sobre la votación en la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Marcelo Gallardo, técnico de River, aseguró hoy que "no hay que naturalizar lo que está mal" en referencia a la intención de varios clubes de cambiar la fecha de reanudación de la Superliga.



"Entiendo que se cambien algunos calendarios, incluso hay equipos que votaron la postergación del torneo sin tener jugadores convocados al Preolímpico. Debe haber otra cosa, pero no me meto. A veces cuando digo algo me siento solo", sostuvo Gallardo en conferencia de prensa.



El entrenador de River, que el domingo jugará ante Independiente por la fecha 14ta. (pendiente del 2019 por coincidir con la final de la Copa Libertadores), no entendió que los directivos quisieran cambiar la fecha de la reanudación de la Superliga cuando aprobaron el calendario hace 45 días.



"Todos perdimos jugadores en la Sub-23, en mayor o en menor cantidad. Ahora vi que muchos equipos que no tenían jugadores citados votaron para que no se reanude la Superliga", expresó.



"No es solo por mí, todos los entrenadores preparamos el equipo pensando en un calendario que se aprobó hace un mes y medio. Entiendo que se pueden cambiar cosas, pero las hubieran cambiado en el momento", agregó el "Muñeco" Gallardo.



Con respecto a la polémica con AYSA y Boca, Gallardo advirtió que "no me corresponde a mí decir nada, para eso se investiga. Para ver un tema que parece haber saltado, hay periodismo de investigación. Yo no soy un especialista. Cuando dije lo de la guardia alta, muchos aprovecharon a criticarme con esa frase, claramente no interpretando cuál era mi visión, pensamiento y sentir sobre eso".



"Siempre estuve alerta a todo lo que pasaba, aprendí de chico que hay que estar alerta. Confío en la gente hasta que me demuestre lo contrario. Como lo hago con mi grupo de jugadores, cuerpo técnico o amigos", anadió.



Por otra parte, Gallardo admitió que River no está "en condiciones económicas de salir al mercado" y que en su opinión "no hay en el fútbol argentino un jugador como Exequiel Palacios", vendido al Bayer Leverkusen alemán.



"Salvo que el club venda, no vamos a tener la oportunidad de comprar. Busco la mejor alternativa para reemplazar a Palacios pero en mi opinión no hay en el fútbol argentino un jugador con las características de él", analizó.



De todas formas, el DT resaltó que "lo bueno es que pudimos sostener hasta ahora a la mayoría de los futbolistas, no es fácil sostener un plantel de esta jerarquía. No vamos a renunciar a lo nuestro, más allá de los sistemas o los jugadores que entren a la cancha".



Gallardo no dio el equipo que presentará frente a Independiente el domingo, aunque afirmó que "siempre sé de qué manera quiero jugar un partido. Trataremos de enfocarnos en este arranque, para ver luego si tenemos chances de pelear el torneo”.



River está quinto en la Superliga con 27 puntos, a tres del líder Argentinos Juniors (30), a dos de Boca y Lanús (29) y a uno de Vélez (28). Si le gana a Independiente, alcanzará la punta. La fecha 17ma. de la Superliga quedó programada para el fin de semana que empieza el 24 de enero.



Gallardo se refirió también a la situación del atacante colombiano Juan Fernando Quintero y destacó que "ahora está en un proceso en donde tiene que ganar en continuidad y en confianza para ganar minutos. Hay futbolistas que son más valiosos entrando desde el banco que cuando juegan de titulares".



El conjunto "millonario" se entrenó por la mañana y el entrenador hizo hincapié en trabajos con pelota en espacios reducidos y ejercicios técnico-tácticos.



Todavía no hubo ensayo de fútbol formal y, según el propio Gallardo, el amistoso que jugaron contra Nacional en Montevideo ( 4-4 y luego Riveer cayó en los penales), "no fue una medida".



Con Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Nicolás De la Cruz suspendidos, la única duda del entrenador para enfrentar a Independiente pasaría por el lugar de Milton Casco (si en el medio o como lateral). Si Casco juega en el mediocampo, Fabrizio Angileri ocupará el lateral izquierdo. Si no, podría jugar Leonardo Ponzio de arranque.



La posible formación ante el "Rojo" sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Javier Pinola, Fabricio Angileri; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Cristian Ferreira; Matías Suárez o Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré.