"No le sacamos el cuerpo" al debate por la deuda, aseguró Negri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, aseguró hoy que ese espacio "no" le "sacó el cuerpo" al debate sobre la renegociación de la deuda porque es un tema que "atraviesa a todos los gobiernos", y destacó que su bancada hizo "un notable esfuerzo" para demostrar que es una "mucho mejor oposición" que la que el actual oficialismo fue durante la gestión de Cambiemos.



No obstante, Negri sostuvo que al gobierno "no le hace falta esta ley porque está facultado por la ley de administración financiera" a renegociar la deuda y consideró que el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la deuda pública externa aprobado ayer en el recinto de Diputados por amplia mayoría constituye "una cobertura política que buscaba el gobierno".



"Nosotros no le sacamos el cuerpo: estamos haciendo un notable esfuerzo para demostrar que, desde el rol de opositores, vamos a ser mucho mejor oposición que la que tuvimos", aseveró el diputado de la UCR por Córdoba, al señalar que el tema de la deuda "atraviesa a todos los gobiernos".



Según Negri, "hay que demostrar que no se pude construir un relato sobre determinados temas como con la inflacion, porque atraviesa a todos", y agregó que "no se puede construir un relato sobre recesión, ni sobre deuda cuando ha atravesado a todos".



"Esto merecía por parte nuestra asumir la responsabilidad que nos toca", aseveró el diputado.



"Lo que nos cuesta creer es que el peronismo no es capaz de asumir un pedazo de la responsabilidad que tuvo; no obstante, dimos una señal de fortaleza", afirmó el diputado, al recordar que ese espacio "aportó casi 100 votos y ayudó a que tengan quórum".



En ese sentido, Negri puso de relieve que, cuando ellos fueron gobierno, "nunca" desde el peronismo los "ayudaron con el quórum", y aclaró que en Juntos por el Cambio, por el contrario, son "distintos".



"Ojalá le sirva al gobierno el mensaje. Ahora, si la respuesta es la de los tuits del jefe de gabinete (Santiago Cafiero) diciendo que le dejaron incendiado el país, no entendieron nada", sostuvo el diputado radical.



"Hay que tener una comprensión colectiva de cuáles son los problemas estructurales, sino es una política de espectáculo, hablan para escucharse solos", aseveró.



Respecto a las diferencias que generó en el seno del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio el nuevo Consenso Fiscal, que la cámara baja convirtió en ley ayer, Negri minimizó esa situación y señaló que "acá no hubo divisiones sino que hubo un acuerdo", al afirmar que la votación de ese proyecto "no fue por partidos", a la vez que consideró que "las coaliciones sobre la base de la rigidez se parten".