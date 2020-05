“No sabemos que tiempo vamos a disponer,pero a los ascensos los vamos a jugar”

El sanjuanino Claudio Tapia presidente de la AFA, habló sobre la relación entre Futbolistas Agremiados, el regreso de la actividad y acerca de las medidas tomadas para enfrentar la crisis.

Días atrás, Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), expresó el desacuerdo con las medidas tomadas por la AFA, pidiendo que no se anularan los descensos. También dijo que los futbolistas no habían sido consultados antes de establecer dichas medidas y que se podría haber esperado un poco más para tomar una decisión. Luego de sus dichos, Pablo Toviggino secretario ejecutivo de la AFA, salió al cruce, e indicó que las propuestas de la entidad máxima no fueron escuchadas en FAA.

“Con Sergio (Marchi) veníamos hablando desde el parate del fútbol, el 10 de marzo”. “Habíamos decidido llevar a cabo una negociación, no la entendieron así. Yo no tengo la responsabilidad, él es el representante de los jugadores, pero nosotros tuvimos siempre la buena voluntad y el diálogo. Se hizo una oferta superadora que era: ir todos juntos hasta fin de año, extender los contratos; el entendió de que no se podía, ya no es responsabilidad nuestra”, explicó el presidente de la AFA.

Aquellas medidas tomadas fueron, dar por terminada la temporada y eliminar los descensos. En cuanto al ascenso, desde AFA habían expresado que se iban a definir en cancha y que la vuelta posiblemente se daría en septiembre u octubre.

Tapia reafirmó aquella determinación diciendo:

“Cuando las autoridades sanitarias lo permitan, se disputarán los ascensos. No sabemos qué tiempo vamos a disponer, pero sí que los vamos a jugar. Es lo que han pedido los equipos, que los ascensos se diriman en un campo deportivo, como tiene que ser, y no en un escritorio. Los torneos no estaban completados, no había un campeón”.

“Dejando abierta (…) la Copa Argentina, para jugar cuando podamos en las condiciones que se tienen que jugar al fútbol y las autoridades nos permitan volver a jugar. Definir conjuntamente todos los torneos de ascensos”.

“Terminado el invierno y que cambie la temperatura, quizás las condiciones son otras y quizás podamos volver a entrenar si ya no hay riesgo”. Expresó “Chiqui” sobre la vuelta a la actividad y añadió “Jugar a puertas cerradas es también un riesgo para muchas personas”.

Además, como máxima autoridad destacó la prioridad de la Asociación de Futbol Argentino y disparó, “Siempre hemos priorizado la salud, antes que nada. Cada uno de los clubes debían manifestarlo con total compromiso, sabiendo que la salud de la familia del fútbol está por sobre todas las cosas, y brindando cada uno sus instalaciones para las diferentes necesidades que vive el pueblo argentino”.

También intentó llevar calma a aquellos clubes que están sufriendo más de lo normal la crisis que atraviesa el mundo por la pandemia de CoVid-19, manifestando que “se van a realizar auditorías muy importantes para que los clubes estén saneados”.