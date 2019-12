"No sé cómo no me mató", dijo la jubilada asaltada cuando entraba a un edificio de Almagro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La jubilada de 79 años que el viernes pasado fue asaltada en la puerta de un edificio del barrio porteño de Almagro por un delincuente que la empujó y le arrebató la cartera cuando regresaba del banco dijo hoy que no sabe cómo no la "mató" y que aún no asimiló "anímicamente" el episodio.



"Yo no sé cómo no me mató, no sé por qué me dio ese empujón", dijo Inés esta mañana en diálogo con la prensa sobre el hecho del que fue víctima en un edificio ubicado en avenida Independencia al 4200, que quedó registrado en las cámaras de seguridad y cuyas imágenes se viralizaron.



La mujer llegaba a edificio tras retirar dinero de un banco cuando un hombre que "dijo que tenía cartas para el encargado" la interceptó en la puerta con fines de robo.



Al respecto, comentó que tras el empujón atinó a levantarse rápidamente para subir al departamento de una amiga, a quien le llevaba 840 pesos que había retirado del banco.



"Fue todo en un segundo, todavía no lo asimilé anímicamente, no esperaba esto", agregó, y explicó que por el golpe que le produjo la caída tuvieron que darle cinco puntos en la parte trasera de la cabeza.



Sobre los instantes previos al hecho, la mujer dijo que no notó que el delincuente la estuviera siguiendo y que desde hace más de 35 años que cobra "la jubilación y la pensión y jamás pasó nada".