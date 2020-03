“No tengo coronavirus”, el descargo de Cormillot ante los rumores

El médico aclaró en un comunicado que no tiene síntomas relacionados al virus.

En las últimas horas Alberto Cormillot se vio envuelto en rumores que había contraído coronavirus a raíz de algunas complicaciones que tuvo.

Todo surgió por la salida del médico del programa de radio donde se encontraba en horas de la mañana.

Luego subió un video en sus redes sociales aclarando el por qué se había ido “Hoy me fui del programa de Marcelo Longobardi a las 6.15 de la mañana, me sentía mal, creí tener fiebre… y me fui “comenzó contando y señaló “Me vine a casa, tengo una gastroenteritis”.

“A esta altura puedo decir que tengo una gastroenteritis, y ningún síntoma respiratorio. No tengo fiebre, no tengo tos ni ninguna dificultad para tragar”, dijo Cormillot, a través de un video grabado desde un automóvil.

Si bien me habían recomendado reposo, en este momento hay una reunión que tiene que ver, precisamente, con el coronavirus y que a mí me interesa ya que estuve hablando con el ministro (de Salud de la Nación) Ginés González García el otro día, y ayer con el ministro (de Salud de la Ciudad de Buenos Aires) Fernán Quirós; y quiero hacer todo lo posible para colaborar” prosiguió el nutricionista.

“Me habían recomendado reposo, pero estoy yendo a una reunión que tiene que ver con el coronavirus y que me interesa. Quiero hacer todo lo posible por colaborar en este momento. Ni yo vine de Japón, ni mi novia de España, ni yo tengo Coronavirus”, concluyó.

