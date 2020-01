"Nos falta un extremo y un lateral derecho", avisó Beccacece

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sebastián Beccacece, técnico de Racing, expresó su deseo de contratar "un extremo y un lateral" para reforzar el actual plantel para la presente temporada, en la que "La Academia" afrontará la Superliga, Supercopa Argentina y Copa Libertadores de América.



"Nos falta un extremo y un lateral derecho para terminar de completar el plantel. Será un semestre de muchos desafíos y un calendario muy apretado", declaró el entrenador del conjunto de Avellaneda en conferencia de prensa luego de la práctica matutina.



"Estamos buscando un lateral y hoy la prioridad es Leonardo Jara", especificó respecto del defensor que pretende y que deberá pelear por un lugar con Iván Pillud, uno de los referentes del plantel.



En la misma línea se refirió a la posibilidad de poder contar con el delantero Gabriel Hauche, actualmente en Argentinos Juniors y admitió que el 'Demonio' "no está cerca" de llegar al club.



"Hauche tiene un pasado en el club y quiere estar acá. Tiene gol, generosidad para marcar, puede jugar por la banda o por adentro. Depende de los directivos que llegue o no. Por lo que sé, no está cerca", dijo.



Beccacece, de 39 años, también hizo mención a la participación de su equipo en la próxima edición de la Copa Libertadores de América, en la que Racing integrará el Grupo F junto a Nacional, de Uruguay; Alianza Lima, de Perú; y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.



"Los partidos de Copa Libertadores son especiales, se genera una atmósfera muy linda", comentó el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en los seleccionados de Chile y Argentina.



"La gente de Racing es fundamental. Cuando los enfrenté me llamó la atención como cantaban todo el tiempo, sea cual sea el resultado", dijo sobre la parcialidad "albiceleste".



El ex entrenador de Independiente y Defensa y Justicia, por último, habló sobre Lisandro López, el máximo ídolo del club en la actualidad, a quien catalogó como un futbolista dueño de una "jerarquía tremenda".



"Lisandro es un jugador de una jerarquía tremenda y con un corazón enorme. Sabe en qué lugares de la cancha ubicarse y en qué momento. Su edad no es un inconveniente, sino algo positivo", concluyó.