"Nos quedan cuatro finales y depende de River salir campeón", alertó "Nacho" Fernández

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante de River Plate Ignacio Fernández reconoció hoy que a su equipo le quedan "cuatro finales" y por lo tanto "depende de todo el equipo ganar y salir campeones, porque acá los resultados de los demás no cuentan”.



"Por eso debemos mantener la intensidad y eficacia de nuestro juego. Por ejemplo el domingo con Unión, en Santa Fe, eso se logró, pero ellos también jugaron de la misma manera y nos hicieron un gran partido, pero por suerte es un buen arranque del año y pudimos ganar”, indicó Fernández en el arranque de la charla con la prensa en el predio River Camp.



En cuanto a la racha de local y visitante, "Nacho" Fernández destacó que "de local por ahí los rivales se meten más atrás. Por eso hay que ser más efectivos cuando llegamos con claridad y por ahí de visita los rivales no nos respetan tanto y salen a jugar, pero siempre hay que mejora de local”.



"Después, en lo personal me siento bien desde la parte física, y no siento el cansancio, pero también ayuda el funcionamiento del equipo en general”, apuntó.



El pasado domingo "Nacho" abrió el marcador para su equipo, que significó el empate parcial 1 a 1, con un frentazo bombeado al ángulo derecho.



“A mí gusta me gusta cabecear y salté sólo, pero a veces me confundo y termina en gol", bromeó. "Fue una buena jugada de Matías Suárez y como nos piden a los volantes que lleguemos cuando eso pasa, para los defensores es difícil marcarnos cuando entremos de frente al arco”, apuntó.



River volverá a entrenarse mañana en el predio de Ezeiza y en cuanto al equipo, el técnico, Marcelo Gallardo deberá resolver si mantiene el sistema con el que arrancó jugando ante Unión o si regresa a la línea de cuatro defensores con Juan Fernando Quintero en cancha desde el inicio.



Esta segunda posibilidad pone en duda al acompañante de Robert Rojas en la zaga central, ya que el domingo en Santa Fe salió Lucas Martínez Quarta, pero porque estaba amonestado y no quiso correr riesgos el entrenador.



Durante el entrenamiento de hoy el que trabajó liviano fue el uruguayo Nicolas De la Cruz, que tuvo una lumbalgia, mientras que "Nacho" Fernández estuvo en el gimnasio, mientras que se sumó al equipo el juvenil Julián Alvarez, que regresó tras ganar el Preolímpico con el sub 23, y el jueves se sumará el colombiano Jorge Carrascal, que participó de ese certamen representando a su país.



River enfrentará a Banfield en el Monumental el domingo próximo a las 19:40 con la ventaja de tres puntos en la tabla sobre Boca, que jugará en Santiago del Estero ante Central Córdoba a las 21:45 del mismo domingo.



En otro orden, la dirigencia de River espera en estos meses una oferta oficial cercana a los 14 millones de dólares por el lateral derecho Gonzalo Montiel, quien podría irse a jugar al equipo inglés West Hamp de la liga inglesa en la segunda mitad del año para reemplazar en esa posición al argentino Pablo Zabaleta, al que se le termina el contrato con la entidad londinense.



El lateral del "Millonario" está cerca de cumplir con los requisitos exigidos para jugar en Inglaterra, pues tiene más de una veintena de partidos en la selección juvenil en mundiales y en la primera de River, donde posee una cláusula de salida de 15 millones de dólares.