"Nosotros queremos pelear en lo más alto" dijo el volante de Belgrano Hernán Bernardello

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante central de Belgrano de Córdoba, Hernán Bernardello, afirmó que “nosotros queremos pelar en lo más alto” al refirirse a la mala situación en la que se encuentra el equipo en la zona A de la Primera Nacional y evitó hablar de la posible llegada de Ricardo Caruso Lombardi a la dirección técnica del equipo.



El ex Newell’s habló en una rueda de prensa tras la práctica del plantel esta mañana, en el predio de Villa Esquiú, y expresó: "Estamos conscientes del momento y queremos revertirlo cuanto antes. Estamos en un momento en el cual la cosa viene torcida. Hay que empezar a cuidar los detalles. Somos grandes y nos hacemos cargo, hay que doblegar esfuerzos y entrenar más”.



El conjunto ‘celeste’ ocupa el undécimo lugar de su zona con 13 puntos, lejos del líder Atlanta (27), y acumula ocho fechas sin ganar, con cinco empates y tres derrotas, y recibirá el viernes a Mitre de Santiago del Estero por la fecha 14.



“Nos sentimos en deuda con nosotros, con la gente, con todos. Lo que más queremos es ganar y no lo podemos lograr, y estamos con una angustia grande por cómo se viene dando todo. Nosotros lo metimos acá a Belgrano y lo tenemos que sacar”, afirmó.



Por último, y al ser consultado sobre la posible llegada del entrenador Caruso Lombardi, prefirió no opinar al respecto: “Hay rumores pero aún no hay nada confirmado y por respeto al actual DT no hablaré de un nuevo técnico. Se pueden hablar de un montón de cosas, pero hasta que no pase nada, nosotros tenemos que hablar solo de lo deportivo".



Belgrano cuenta con la conducción técnica de Julio Constantín, quien está como DT interino luego de la salida de Alfredo Berti, cuatro fechas atrás.