"Para mí, la final será una revancha personal", dijo el colombiano Santos Borré

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El colombiano Rafael Santos Borré, delantero de River Plate, admitió hoy que la final de la Copa Libertadores de América 2019 será una "revancha personal", ya que no pudo jugar la definición copera de 2018 contra Boca Juniors en Madrid, España.



Santos Borré, actual titular en el equipo que dirige Marcelo Gallardo y que el martes último eliminó a Boca en la serie de semifinales, se perdió la súperfinal contra su clásico rival en el Bernabéu, el 9 de diciembre de 2018, ya que había sido amonestado en el partido de ida (2-2) en la Bombonera.



"Dios quiera que pueda actuar. Para mí será una revancha personal. Es lo lindo que tiene el fútbol", declaró Santos Borré al sitio oficial de River.



"Es una cuenta que tengo pendiente. Siempre se los digo a mis compañeros y a las personas que nos rodean. Me recalco no haber estado en la final de Madrid. Era un partido muy lindo, quería estar con el grupo dentro de la cancha, apoyando y dando lo que puedo dar. Ahora tengo la chance de jugar otra final", agregó Borré.



El colombiano estará habilitado para jugar el 23 de noviembre ante Flamengo de Brasil, en Santiago de Chile, por la final única de la Copa 2019, donde River buscará consagrarse bicampeón y la quinta Libertadores de su historia.