"Pol" Fernández, primera incorporación de Boca, dijo que "Román fue fundamental" en su decisión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El volante santafesino Guillermo "Pol" Fernández, primera incorporación de Boca Juniors este año, fue presentado oficialmente esta tarde y afirmó que Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, "fue fundamental" en su decisión de retornar al club.



"Todos saben mi cariño hacia Román desde muy chico. El habló conmigo y eso fue fundamental para mi decisión y la de mi familia de volver a Boca", dijo el volante de 28 años, quien destacó la importancia de Riquelme en su vuelta a Boca.



"Estoy muy feliz e intentaré devolver esa confianza en la cancha", expresó Fernández en la sala de conferencias de Casa Amarilla, en la que estuvo acompañado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, y el ex jugador Marcelo Delgado que pertenece a la secretaría de fútbol.



Fernández, oriundo de Granadero Baigorria, Santa Fe, llegó a préstamo sin cargo de Cruz Azul, de México, y con una opción de compra y firmó hoy al mediodía su contrato que lo une por un año con Boca.



"Pol" surgió en las divisiones inferiores del club, en el que debutó en la primera división en 2012 con Julio César Falcioni, y jugó 24 partidos en los que convirtió dos goles.



"Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas acá. Si bien conseguí una Copa Argentina me hubiese gustado estar más tiempo. Intenté trabajar, hacer mi camino y el destino me depositó acá", explicó.



Luego comentó sobre su posible ubicación en la cancha y se refirió a cómo se encuentra físicamente.



"Cambié muchas cosas. Fui aprendiendo mucho, ahora estoy más maduro, veo el fútbol de otra manera. Físicamente me siento bien. Hice la pretemporada en México, los tiempos son distintos, estuvimos todo diciembre de pretemporada. Miguel (Russo) decidirá si juego y en qué puesto", manifestó.



Además, se refirió a gran objetivo de Boca para este año: "Sabemos lo que significa la Copa Libertadores para el club, es algo hermoso y seguramente debemos trabajar mucho para lograr ese objetivo, pero también está la Superliga, en este club hay que ir por todo".



A su vez, Ameal detalló las ganas del jugador por volver a la institución: "Pol hizo el esfuerzo por volver y eso es valorable. También agradezco a la gestión del presidente de Cruz Azul y de nuestro encargado de fútbol. No tengo ninguna duda que en la cancha va a demostrar lo buen jugador que es".



“Nuestra idea es cerrar el pase definitivo. Viene a préstamo, con una opción fijada que ya hemos hablado con el Cruz Azul”, dijo el presidente de Boca.



Después, Ameal habló del conflicto con los juveniles Santiago Ramos Mingo y Nahuel Molina quienes podrían quedar con el pase en su poder.



"Hace un rato dejamos todo en manos de nuestros abogados y creemos que tenemos derechos y los vamos a ejercer. Dijimos en campaña que había cosas en Boca que no nos caían simpáticas. Hoy en estos casos y como también en el tema AYSA nos da la razón. Estamos investigando todo y en su momento daremos el infome de nuestros auditores", aseveró.



También se refirió a si Boca seguirá buscando refuerzos: "Me reuní con nuestro técnico y con Riquelme. Creo que estamos bien. Tenemos un muy buen plantel, no se lograron en su momento los resultados que queríamos, pero este grupo ahora tiene una dinámica distinta, otro sentimiento", dijo.



"A veces pienso que están más ansiosos los periodistas por las adquisiciones que los hinchas. Ellos apoyan al equipo", opinó, y expresó que Carlos Tévez "es nuestro gran refuerzo. Lo veo con ganas, si se pone bien, no puede envidiar a ningún 9"



El plantel, con la nueva adquisición, se entrenó esta tarde en el centro de entrenamientos de Ezeiza y mañana lo hará desde las 9.30 en el mismo predio para viajar, en horario vespertino, rumbo a la ciudad de San Juan donde enfrentará el domingo, desde las 22, a Athletico Paranaense, de Brasil, el segundo amistoso de pretemporada que se disputará en el estadio Bicentenario.



Boca, con el debut en su dirección técnica de Miguel Ángel Russo, derrotó a Universitario, de Perú, por 2 a 0, el jueves pasado, con goles de Sebastián Villa y Ramón Ábila, en un encuentro amistoso disputado en un colmado estadio Del Bicentenario, de San Juan.