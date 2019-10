"Por más que el Presidente repita 'Sí, se puede', Macri y Vidal no pudieron", dijo Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, dijo hoy que "por más que el Presidente repita 'Sí, se puede', Macri y Vidal no pudieron", al encabezar un acto junto al postulante a diputado nacional Sergio Massa en Junín, en donde pidió votar al candidato a intendente del espacio, Mario Meoni. El candidato a gobernador del FdT remarcó que "el problema que tiene entender el Presidente y su gobernadora no es sí se puede, sino que no se debe gobernar para sacarle el trabajo, para sacarle el salario, para sacarle la salud, para privar de derechos a las grandes mayorías, no lo entendieron nunca". Desde un pequeño escenario montado en la Plaza Ferrocarril Argentino, frente a la estación de trenes de la localidad, Kicillof insistió con la necesidad de terminar "con la campaña sucia y las agresiones", al tiempo que sostuvo que "el Presidente (Mauricio Macri) y la gobernadora (María Eugenia Vidal) siguen sin entender lo que pasó en las urnas el pasado 11 de agosto", fecha en la que se realizaron las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO). Tras recordar, una vez más, que la noche de esa elección "el Presidente mandó a dormir a los argentinos", Kicillof sentenció: "Acá no se duerme nadie". Con críticas a las políticas económicas del Gobierno, el candidato a gobernador del FdT sostuvo que Macri y Vidal "ganaron con promesas y gobernaron con excusas". "Escuche Presidente, lo que pidieron las urnas es más gestión y menos marketing, es mas compromiso y menos negocio", sostuvo el ex economista. Antes de cerrar el acto de su primera parada de campaña de hoy, Kicillof pidió acompañar el 27 de octubre al Frente de Todos en las urnas argumentando que "este no es un voto por la negativa, los que están decepcionados, con bronca enojados han sabido encontrar en el Frente de Todos una expresión para el futuro, para la esperanza, para lo que viene". "Venimos a proponerles una vida más digna, una vida mejor y paz, es muy sencillo. No necesitamos recurrir a una campaña sucia", remarcó Kicillof. Massa también criticó las marchas del "Sí se puede" con las que le presidente busca recorrer 30 ciudades antes de las elecciones y que hoy repite en Entre Ríos y las bautizó como "gira de despedida". "En la gira de despedida que está haciendo por la Argentina, en lugar de dedicarse a difamar al resto de los candidatos, que se dedique a mirar el desastre que está dejando. Solo en Junín, 300 locales cerraron", sostuvo Massa. El referente del Frente Renovador pidió militar el voto durante estas dos semanas previas a las elecciones e invitó a "ir a abrazar a aquellos que no nos votaron, que no votaron a este gobierno pero que no nos votaron, vayamos a abrazarlos para decirles que los necesitamos, que necesitamos un fuerte apoyo para el presidente y el gobernador para la etapa que viene". "Se termina la Argentina de los unos contra los otros" aseguró Massa y agregó "que se termina la Argentina de la grieta" y "que volvemos para ser mejores, para poner a la Argentina de pie", arengó. Las recorridas de Kicillof por el interior bonaerense continúan por Chivilcoy, Magdalena y Berisso.