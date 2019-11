"Pregúnteselo al Padre Eterno", dijo el Papa consultado sobre cuándo viajará a la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El papa Francisco respondió hoy "pregúnteselo al Padre Eterno", y señalando al cielo, al ser consultado sobre cuando viajará a la Argentina, mientras realizaba un viaje a Tailandia.



En el avión de Alitalia en el que se dirigió a esa nación oriental, donde cumplirá una visita pastoral, el Papa evitó nuevamente una respuesta directa al interrogante sobre su primera visita a la Argentina, su país natal, desde que asumió el Pontificado en 2013.



Jorge Bergoglio ya había dado señales negativas cuando envió un mensaje a la diócesis de Río Gallegos (Santa Cruz) respondiendo sobre su posible asistencia, en 2020, a la celebración de los 500 años de la misa en San Julián y 400 años de la aparición de la Virgen del Valle.



El jefe de la Iglesia Católica sostuvo que "ustedes están preparando la celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino" pero -contestó a través de un video- "los acompaño desde acá; por supuesto que me hubiera gustado estar, no se puede todavía porque este año estoy lleno de viajes ya comprometidos".



Según informó la agencia EFE, consultado hoy en el vuelo a la capital tailandesa, Bangkok, por periodistas que lo acompañan, Francisco respondió primero "encogiendo los hombros con gesto de no saberlo" y luego afirmó: "Pregúnteselo al Padre Eterno", mientras señalaba al cielo con un dedo.



Francisco emprendió una gira por Tailandia y Japón y según la agencia española "hizo hincapié en la importancia de viajar a estos dos países y conocer estas dos culturas lejanas".



También se indicó que saludó uno por uno a alrededor de 70 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que participan de la gira y les dio un consejo con otra humorada: les recomendó que durmieran y que para ello tomaran "una copita de whisky".