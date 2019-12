"Quiero darle todo a San Lorenzo", dijo Marcelo Tinelli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, aseguró hoy que quiere darle "todo" al club, "corregir las cosas que se hicieron mal" y "sumar voluntades", tras confirmar que encabezará la lista del oficialismo en las próximas elecciones.



"Quiero darle a San Lorenzo todo, volver a motivarnos, tenemos que sumar gente, sumar voluntades y corregir las cosas que hicimos mal", dijo hoy Tinelli tras la victoria de San Lorenzo, 2-0 ante Patronato, por la fecha 15 de la Superliga.



"Por la vuelta a Boedo pensé que estaba bueno conformar una lista de unidad, pero no hay ningún problema en ir a elecciones -agregó. Me encanta ver crecer a San Lorenzo, me encanta el proyecto de juveniles. En este punto tenemos que invertir más".



Tinelli dijo también que "llamaría a todos los ex presidentes de San Lorenzo" porque no tiene "la puerta cerrada para nadie"; y que "va a ser importante la creación de una Secretaría Técnica bajo la conducción de Leandro Romagnoli. También agregaría a Hugo Tocalli, con el fin de "establecer las necesidades de los jugadores y las posibilidades de los juveniles".



Finalmente, sobre el estadio en Avenida La Plata dijo: "Va a ser un gran estadio, va a cambiar el barrio y a valorizar las propiedades".