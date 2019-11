"River está más acostumbrado a estas finales", dijo Sorín

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex defensor de River Plate Juan Pablo Sorín aseguró que el club de Núñez está "más acostumbrado a estas finales" en comparación con Flamengo de Brasil a propósito del choque de mañana por la definición de la Copa Libertadores en Perú.



"River está más acostumbrado a estas finales. Del otro lado vienen con sequía (no obtiene la copa desde 1981) y ojalá sea una noche inspirada para River", manifestó Sorín a Agencia Télam.



"La final única es un escenario inédito. Tiene un poco de aroma a Copa América, de Mundial, que llegan las hinchadas, invaden las ciudades y los jugadores quieren saber cómo es la cancha, porque no es tu lugar, tu vestuario y no tenes tiempo de equivocarte, pero es especial", expresó a Télam el ex lateral campeón de la Copa Libertadores con River en 1996.



Sorín, de 43 años, opinó que el adversario de River es "uno de los mejores de Brasil y de América" que mejoró su juego con el arribo del entrenador portugués Jorge Jesus y varios refuerzos de lujo.



"Yo no creo en los favoritismos. Flamengo llega mejor por lo que hizo en el campeonato local y cada vez juega mejor aunque con Vasco da Gama (en el Brasileirao) sufrió mucho en defensa", indicó el ex Argentinos Juniors y Juventus de Italia.



"El favoritismo está parejo y las individualidades quizás están mejor del lado de Flamengo y la mentalidad y emocional está más del lado de River", agregó Sorín quien tuvo un paso exitoso como jugador en Cruzeiro de Brasil.



Sorín reveló que "siempre" habla con Gallardo, con quien compartió plantel en River, y está "contento y orgulloso" por el rendimiento del Millonario.



"Marcelo conquistó títulos y le devolvió a River la identidad. Cambian los jugadores y el equipo sigue competitivo; el hincha de River lo agradece", aseguró "Juampi".