"Si llamás a la Policía, te mato": la amenaza de un violento a su pareja

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sos víctima de violencia de género llamá al 911 o 144 o al Cavig: 264-4222321 / 264-4210013. El organismo trabaja las 24 horas. Este medio se reserva la identidad de los agresores para evitar la revictimización de los damnificados por el hecho.

Un repudiable hecho de violencia de género alteró a los vecinos del asentamiento Belgrano, en Villa Dolores, luego de que un hombre golpeara en la cabeza a su pareja y la amenazara de muerte.

El hecho ocurrió durante la madrugada y mediodía del miércoles. En ese precario complejo urbano en el departamento Caucete, una mujer aguardaba a su pareja en la casa que, aparentemente, ambos comparten. Los problemas comenzaron cuando el hombre llegó a la casa en estado de ebriedad, hecho que su pareja le recriminó, dijeron fuentes policiales.

Pero el detonante del hecho de violencia fue que la mujer notó que el hombre traía restos de maquillaje, lo que le hizo pensar en una posible infidelidad. Lo que empezó como una discusión de pareja terminó en golpes cuando el agresor comenzó a golpear a su pareja y víctima en la cabeza con golpes de puño. Indefensa, la mujer, cuyo nombre no trascenderá para resguardar su identidad, no tuvo más opción que defenderse como pudo y esperar que los golpes cesaran. Pero la pesadilla no terminó ahí.

Durante el mediodía la discusión volvió a surgir y el hombre, sin ningún tipo de recato, golpeó en la cabeza y le dijo claramente: “Si llamás a la Policía, te mato, de acá no vas a salir viva porque te mato”, dejando asentada su amenaza. Presa del miedo la víctima salió a la calle y llamó a la Policía. Hasta el lugar llegó personal de la Comisaría 9ª, que encontró a la mujer esperándolos en la calle.

Al entrevistar al agresor, que todavía seguía en la vivienda, proceden a detenerlo por el delito de lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y de género. Ahora aguarda la decisión de la pena por parte del fuero de Flagrancia por estos delitos. Por otra parte, la mujer fue trasladada al Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género (Cavig) para asentar la denuncia y ser asistida.