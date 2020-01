"Siento la ansiedad lógica de un debut importante", dijo el DT Lucas Pusineri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El flamante entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, aseguró hoy tener "la ansiedad lógica de un debut importante en un club donde uno tiene su sentido de pertenencia" y con plena confianza en su equipo afirmó que "la historia comienza el domingo", frente a River.



En el primer encuentro oficial del año, Independiente se medirá en Avellaneda por la decimocuarta jornada de la Superliga el domingo, a las 19.10, ante el equipo que dirige Marcelo Gallardo.



"La gente ha vivido cosas buenas y malas acá, y el apoyo siempre estuvo: Se que la gente de independiente siempre acompaña", expresó el entrenador en conferencia de prensa ante la consulta de como imagina el recibimieto en el LIbertadores de América.



Por otra parte, Pusineri indicó que "el sistema de juego depende de cómo vea a los futbolistas en la semana. A partir de cómo estén, partido a partido, puede variar el esquema".



"Ojalá se vea el vértigo, las ganas y la solidez, quiero que el equipo sea peligroso para los rivales", agregó el DT del "Rojo".



Ante la posible salida del plantel de Jorge Figal y Gastón Silva, el DT del Rojo sostuvo que "hasta último momento uno no va a saber con qué jugadores va a contar, la salida de ambos se puede dar pero no hay ninguna certeza", al hablar con la prensa tras el entrenamiento del plantel en Villa Domínico.



"Soy consciente de cómo está el club económicamente, veo cómo una necesidad que alguien se pueda sumar, me interesa la posiblidad de contar con alguna variante para tener distintas alternativas", sostuvo Pusineri.



En cuanto a cómo llega Independiente para el encuentro ante River, expresó que "a los jugadores los veo con muy buena predisposición, estamos con ganas de arrancar y viendo los últimos detalles para definir el equipo para el domingo".



"Sabemos lo que significa River en los últimos años. Y tenemos muy buenas variantes para hacer un buen partido", finalizó Pusineri.