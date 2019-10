"Sobre el final de la Copa América vimos una gran Selección", afirmó Lionel Messi

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El astro rosarino Lionel Messi aseguró que sobre el final de la Copa América de Brasil, jugada a mitad de este año, "se vio una gran Selección, con muchos chicos nuevos" y mostró sus ilusiones de "llegar bien" a la próxima edición del certamen, que el año que viene organizarán en conjunto la Argentina y Colombia.



“Después de muchos cambios y muchos chicos nuevos, sobre el final de la última Copa América se vio una gran Selección, crecimos muchísimo. Aparecieron otros jugadores. Nos estamos armando bien para la Copa que viene (Argentina-Colombia 2020)", dijo Messi en una extensa entrevista exclusiva con TyC Sports.



Argentina llegó a las semifinales de la Copa América de Brasil, en la que perdió con el anfitrión en un polémico partido.



El rosarino contó que siempre fue "un sueño" jugar con la camiseta celeste y blanca y que hizo "muchas cosas" para lograrlo.



"Siempre tuve amor por la Selección, pero me tocó vivir muchas cosas que no eran justas. Llegamos a final del Mundial de Brasil y dos veces de la Copa América. No es poca cosa. No todo pasa por ganar. Hicimos muy feliz a la gente durante ese tiempo", dijo.



"Con Alejandro (Sabella) arrancamos más o menos, ganamos en Colombia y a partir de ahí no perdimos más. Y llegamos a la final -agregó-. Fue un Mundial de menor a mayor, una de las mejores épocas para mí en la Selección. Cuando ganás se disfruta más, un cuerpo técnico impresionante, un gran grupo y disfrutamos todos".



Messi reiteró que es hincha de Newell's pero que le será difícil cumplir el sueño de jugar en el club: “No me quiero ir de Barcelona. No sé si se va a dar el sueño de jugar en Newell's. Tengo una familia y está por delante de mis deseos. Cuando le digo en joda a Tiago que nos vamos para algún lado, no le gusta nada".



El crack rosarino señaló también que "a nivel deportivo, los clásicos europeos y argentinos son lo mismo", pero que en la Argentina "la gente está más loca”.



“Jugar un clásico rosarino debe ser terrible. Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general. Iba a la cancha con mi viejo, ver eso era impresionante. Pero en Argentina no ganar el clásico significa no poder salir de tu casa. Una locura”, señaló.



Y agregó: “La locura del día a día el argentino lo lleva también al fútbol y termina siendo un desastre”.



Respecto del análisis que hace de su juego, Lío manifestó: "Sigo creyendo que no soy el goleador clásico. Me gusta más venir de atrás, estar en contacto con la pelota, crear. También me gusta llegar y hacer goles, pero no vivo del gol. Me gusta estar en contacto con la pelota constantemente. Sino, me voy del partido",



"Ahora pienso más el juego y espero los momentos para hacer el desgaste. Fui creciendo en eso también. Saber en qué momento y dónde participar. Con el tiempo lo fui mejorando", añadió.



Finalmente, y en relación a los partidos en que es reemplazado, el crack apuntó: "No me gusta. Prefiero entrar desde el banco y jugar menos antes que salir. Muchos partidos se definen al final o encontrás más espacios porque hay varios cansados. Prefiero entrar a disfrutarlo antes que salir y perderme lo mejor".