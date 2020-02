"Soy bastante egoísta con los tiempos", admitió Zubeldía

El entrenador de Lanús, Luis Zubeldía, en una extensa entrevista con la Agencia Télam, admitió que es "bastante egoísta" con sus tiempos laborales, los que utiliza al máximo y le quitan espacio para estar con su familia.



"La familia está por encima de todo, pero soy franco, el trabajo ha pesado mucho y le di mucho valor. Quizás porque me costó mucho después de haberme retirado tan joven como jugador. Valoro todo lo que viene, las propuestas, pero he sido egoísta con respecto a mi familia", reveló Zubeldía a Télam.



"Yo soy bastante egoísta con los tiempos, así me lo hace saber mi pareja y sé que es así", admitió el ex volante de Lanús rodeado de pizarras con sistemas tácticos de su equipo, y del rival de turno, en su oficina ubicada en un rincón del estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.



Zubeldía, de 39 años, indicó que está en "una etapa diferente" luego del nacimiento de Lara, su única hija, aunque en el plano laboral "prácticamente" no generó cambios.



"Ahora con una nena tenés que aprender un poquito a ceder el tiempo. En lo laboral no ha cambiado prácticamente. En lo personal cambió bastante porque es otra persona más y también es como redoblar la apuesta como pareja, porque tomamos la decisión de ser padres después de diez años y estamos evolucionando como pareja, entendiendo de qué se trata y duermo menos, lógicamente", apuntó Zubeldía.



El DT de Lanús señaló que las cuestiones personales "no han pesado" en las decisiones referidas a su carrera deportiva.



"Es como que la profesión siempre estuvo por encima de todo hasta el día de hoy. Tengo un inconveniente familiar y sin embargo renové con el club y hoy estoy acá, cuando la situación dictaba dedicarme a ese problema familiar", afirmó el ex DT de Racing e Independiente Medellín de Colombia.



"Me encanta trabajar afuera, salir de mi zona de confort, si viene una locura a futuro la voy a tomar porque me mueve, me sacude. Amo Lanús. Cuando te necesitan en tu casa tenés que estar, me parece lógico. Hice eso y estoy feliz de que el club funcione otra vez, pero vamos a ver cómo sigue mi historia con estas tomas de decisiones, pero por ahora me he manejado así", indicó Zubeldía.