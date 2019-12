"Tenemos la motivación de jugar una final", admitió "Nacho" Fernández, una de las figuras de River

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista ofensivo Ignacio "Nacho" Fernández, una de las principales figuras de River Plate, admitió hoy que "están motivados en jugar una final" como la que animarán mañana ante Central Córdoba por la Copa Argentina, en declaraciones efectuadas instantes después de arribar a Mendoza, escenario del partido ante los santiagueños.



"Tenemos la motivación de jugar una final, en la que además está en juego el pase a la fase de grupos de la Libertadores", explicó "Nacho" Fernández, de 29 años, ni bien pisó el Hotel Intercontinental de la capital mendocina, donde mañana a partir de las 21.10 irán en busca del título ante el sorprendente Central Córdoba, en el estadio Malvinas Argentinas.



El equipo del "Muñeco" Gallardo tiene garantizado su ingreso a la fase previa de la Libertadores, por haber terminado cuarto en la Superliga que ganó Racing, y debería jugar dos series para llegar a la fase de grupos, algo que evitaría si se consagra en Mendoza.



"Nacho" Fernández se había desgarrado en el aductor derecho en el triunfo ante Newell's Old Boys (3-2) en Rosario el 30 de noviembre último, y no estuvo en la derrota del domingo último ante San Lorenzo (1-0), ambos partidos de la Superliga.



"Central Córdoba es un equipo que se puede cerrar bien, con dos líneas de cuatro o una de cinco, pero está en nosotros romper ese esquema para abrir el partido. Creo que llegamos bien, más allá de lo que pasó con San Lorenzo", comentó el futbolista surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata.



Acerca de la rápida recuperación de su desgarro 'Nacho' consideró que "no siempre los estudios se asemejan a la realidad", y agregó: "probé, me sentí bien y estoy a disposición " del DT Gallardo.



Precisamente sobre la continuidad de Gallardo el año próximo Fernández señaló que "es muy bueno y un alivio para los jugadores, porque eso quiere decir que tiene hambre para seguir ganando cosas".