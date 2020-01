"Tenía un tres por ciento de posibilidades de ganar", admitió el suizo Federer

El suizo Roger Federer, derrotado hoy en las semifinales del abierto de Australia por el serbio Novak Djokovic, admitió que "tenía un tres por ciento de posibilidades de ganar el partido", en alusión a los problemas físicos que padeció en la última semana.



"Tenía un tres por ciento de posibilidades de ganar. De todas maneras quiero aclarar que si no hubiera visto chances de ganar no hubiera ni siquiera salido a la cancha", comentó Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, luego de la semifinal que perdió con Djokovic, consignó la agencia EFE.



El suizo, de 38 años, dominaba el primer set por 4-1 y luego por 5-2, pero no pudo contener la reacción de Djokovic y finalmente perdió por 7-6 (7-1), 6-4 y 6-3, luego de dos horas y cuarto de juego.



"En el primer set lo incomodé, pero él encontró la forma de revertirlo. Es cierto que jugaba con nada para perder, y creo que intenté diferentes estrategias, como reducir los peloteos largos, subir a la red, variar el juego, pero no alcanzó", analizó el tenista nacido en Basilea, en su despedida de Melbourne Park.



El suizo, con dolores en la espalda y la ingle, también sufrió dolores en el muslo y eso contribuyó a que le fuera imposible remontar el partido, aunque mostró una gran actitud cuando decidió quedarse en la cancha hasta el final.



"Lo positivo es que no me siento peor que cuando comencé el partido, eso es bastante bueno pero ahora hay que esperar a los resultados de los análisis médicos", concluyó Federer.