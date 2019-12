"Todas sus salidas fueron infelices", criticó el presidente de Santos a Sampaoli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Santos, de Brasil, José Carlos Peres, apuntó hoy contra el ex entrenador de su club Jorge Sampaoli y aseguró que "todas sus salidas fueron infelices", en relación a la reciente ida del casildense.



"Conversamos con los dirigentes de la Universidad de Chile, de la selección chilena y todas sus salidas fueron infelices. El pidió la renuncia el día 9 y aceptamos porque nadie tiene que trabajar forzado. Acordamos", informó en una nota con Fox Sports de Brasil.



"Tenía un año y un mes más de contrato para cumplir, pero prefirió romper el vínculo. Es sólo pagar la multa y la vida sigue. Si no quiere pagar, la justicia es la que decide qué hacer. Es el camino que él tomó. No era lo que queríamos, pero tenemos que entender. Cada uno tiene su forma de actuar", explicó.



Sampaoli, vinculado en las últimas semanas con Racing Club -finalmente llegaría su ex ayudante Sebastián Beccacece- y Palmeiras, de Brasil, donde no arregló por diferencias económicas, terminó como subcampeón de Brasil con Santos.



"Dejamos trabajar a Sampaoli como quería. Él deseó entrenar en el segundo turno en Vila Belmiro y lo aceptamos. También atendimos a todos sus pedidos. Contratamos 14 jugadores, pensamos en grande y llegamos al segundo lugar. La relación no fue de las mejores, pero tampoco fue de las peores", reconoció el directivo.



"Sampaoli perdió una gran oportunidad de cumplir el contrato y hacer una gran competencia. La vida sigue, Santos es más grande que todos nosotros", concluyó.



Santos concluyó el torneo con 74 unidades, a 16 del campeón Flamengo, aunque su labor en el torneo fue destacada por su forma de juego.