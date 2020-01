"Tractorazo" de Productores cordobeses en rechazo a la suba de los derechos de exportación

POR AGENCIA TÉLAM

Productores de las economías regionales ubicados en el 'cinturón verde', que rodea a la capital de Córdoba, realizaron un 'tractorazo' esta mañana en el marco de las protestas en contra de las nuevas medidas económicas que implementa el Gobierno nacional, como los incrementos en los derechos a las exportaciones y el desdoblamiento cambiario.



Los manifestantes se apostaron con sus tractores y maquinarias agrícolas a la vera de la autopista Córdoba-Rosario, en las cercanías del anillo de Circunvalación, si interrumpir el tránsito vehicular.



"Nosotros entendemos la situación difícil que está atravesando el país y queremos hacer nuestro aporte para que la sociedad toda mejore, pero sin productores y sin rentabilidad no lo podemos hacer", manifestó a Télam el dirigente local de la Federación Agraria Argentina (FAA), Agustín Pizzichini, entidad convocante de la protesta.



El dirigente ruralista afirmó que las nuevas medidas para el sector "tienen un alto impacto sobre la rentabilidad", y en ese sentido advirtió que "sin rentabilidad se pierden productores y fuentes de empleo".



En ese sentido dijo que, además de las elevadas retenciones, las economías regionales también padecen el desdoblamiento del dólar, al sostener que tienen que comprar insumos por encima de los $80 y vender la producción en pesos: "Los números no cierran", remarcó.



Finalmente manifestó que el plan de protestas va a continuar, porque "si bien hay diálogo abierto con el Gobierno nacional, hasta el momento no han dado respuestas al reclamo para que se revisen y se modifiquen" las nuevas medidas económicas.