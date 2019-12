"Tuvimos problemas durante el año para armar el plantel", dijo el DT de Boca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El DT de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, ensayó hoy un balance sobre su trabajo y se quejó de los "muchos problemas que hubo en el año para armar el plantel", tras el empate en la Bombonera 1 a 1 con Argentinos Juniors, con el que comparte el liderazgo en la Superliga Argentina de Fútbol.



"Tuvimos muchos problemas durante el año para armar el plantel, hubo varios jugadores que llegaron sobre el cierre del libro de pases como el caso de Eduardo Salvio, al que quería tener en la pretemporada en Estados Unidos", ejemplificó.



"O lo que nos pasó en el ataque -agregó-. Buscamos traer cuatro delanteros de categoría pero fue imposible, así que llegaron otros delanteros de tercer orden para que se fueran haciendo pero por las circunstancias tuvieron que jugar".



Alfaro también se lamentó de "los problemas físicos antes de algunos partidos clave" e identificó "la falta de precisión" como otro de los defectos del equipo. "Hoy nos pasó eso, en un partido trabado nos faltó precisión para generar en el ataque", dijo.



El entrenador dijo también que "Carlos Tevez se merece otro año en el club, porque es un ídolo y se merece irse de otro modo", aunque aclaró que era una "opinión personal".



Finalmente, y a falta del choque con Rosario Central antes de terminar su contrato, Alfaro manifestó: "Conmigo no habló nadie de otro club, con mi representante puede ser. Pero hasta el 31 de diciembre no pienso en otro equipo que no sea Boca".



El plantel "xeneize" volverá a entrenarse el lunes a las 16 en Casa Amarilla de cara al encuentro con Central.