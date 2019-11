"Una vergüenza más de este gobierno", dice diputado sobre la polémica con el protocolo sobre aborto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional Pablo Yedlin, miembro de los equipos técnicos en materia de salud del presidente electo, Alberto Fernández, cuestionó hoy la marcha atrás, por parte del Gobierno, de la actualización del protocolo para la interrupción legal del embarazo, y afirmó que "es una vergüenza más de esta Secretaría de Salud y de este gobierno".



En diálogo con radio El Destape, Yedlin sostuvo que la marcha atrás del Ejecutivo nacional con la resolución que firmó ayer el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y que actualizaba el protocolo ya existente, es "vergonzoso, como muchas de las cosas que pasaron en salud pública en los últimos años".



"Como ha habido tantos errores en economía y en política exterior, por ahí otros errores pasan desapercibidos, como por ejemplo la degradación de la salud pública de ministerio a secretaría, dependiendo de una mujer como Carolina Stanley, que no tiene idea qué es una vacuna, cuántas hay que colocarse ni cuánto cuestan", agregó.



Respecto de la actualización del protocolo ILE, Yedlin dijo: "Estamos hablando de una situación de salud pública en la cual una niña violada puede acceder a la interrupción del embarazo, algo que se puede hacer en Argentina desde hace más de cien años".



"Lo que se hizo es actualizar un marco, que es esta resolución, de todo lo que está establecido en los códigos Civil y Penal, con el objetivo de intentar homogeneizar en todo el país" la ejecución de la norma, explicó.



"Ahora, hacerlo con la mano para borrarlo con el codo es una cosa que no tiene ninguna necesidad: es una vergüenza más de esta secretaría de Salud y de este gobierno", cuestionó el diputado.



Yedlin dijo que, a pesar de que su nombre suena para encabezar el Ministerio de Salud, que volverá con el nuevo gobierno, no le ofrecieron aún el cargo: "Venimos trabajando en los equipos técnicos del Frente de Todos hace más de un año, pero también está Ginés González García, y otros que vienen sonando".



"Vamos a colaborar desde donde sea el lugar y más allá de quién sea el ministro, lo importante son los equipos y las políticas que se decidan", dijo Yedlin y afirmó: "Por supuesto que me gustaría ser ministro, y sería un enorme desafío".