"Vamos a pagar el día que hayamos crecido", advierte Alberto Fernández sobre la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente electo, Alberto Fernández, dijo hoy que la deuda que mantiene el país con organismos y acreedores internacionales se va a "pagar el día que hayamos crecido", aseveró que no se va a saldar a costa de "los que menos tienen y dan empleo" y les propuso a los empresarios "decidir entre todos" para resolver los problemas del país.



Así lo afirmó esta mañana al disertar en la XXV conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolla en Parque Norte y que esta tarde clausura el presidente saliente, Mauricio Macri.



"Vamos a pagar el día que hayamos crecido, producido más, exportado más y y hayamos conseguido los dólares para pagar esa deuda; así va a ser esta vez", dijo Fernández al hablar de la deuda y agregó enfático: "Esa deuda no la van a pagar los que menos tienen y dan empleo".



En el mismo sentido, manifestó que no se va a "dejar convencer por los cantos de sirena, porque nos han dejado en el fondo del mar. Espero que todos lo entendamos".



"No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas y han sido acordadas de un modo delirante, se lleven puestos a la industria", añadió.



Luego precisó: "No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen, los que producen, los que dan empleo. Vamos a pagarla luego de que los que producen produzcan más".



En ese marco, el mandatario electo sostuvo que "la solución no es tirar argentinos por la ventana porque sobran", y dijo que para resolver los problemas del país "hace falta un compromiso social de todos y cada uno de nosotros".



Reafirmó su compromiso de "crear un consejo económico y social para pasar de la política que impone medidas a la política que busca consensos para pensar un futuro", y agregó: "Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les propongo decidir entre todos".



Al dirigirse a los industriales, dijo: "Todos tienen que hacer un aporte y un compromiso, algo van a tener que dar y algo tendrán que resignar".



"Se equivocan quienes piensan que el debate es ver por cuánto congelamos precios y salarios. El debate es ver lo que tenemos que hacer para que Argentina se ponga de pie y vuelva a producir", añadió Fernández.



Por otro lado, cuestionó que, tras cuatro años de gestión de Mauricio Macri, "las cuentas fiscales quedan en estado deplorable y con reservas para seis meses, algo de lo que yo me avergüenzo mientras otros (funcionarios actuales) lo celebran".



"No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan. Yo siento que camino en un pantano", expresó el mandatario electo, que asume el próximo 10 de diciembre.



"Llegamos un punto de caída que debería asombrarnos. Fueron 4 años de especulación financiera y ustedes son víctimas de la situación", reflexionó.



Por otro lado, al hablar de Brasil y el presidente Jair Bolsonaro -quien ahora afirmó que quiere tener una "relación pragmática" con Argentina- Fernández dijo: "Vi con alegría que el presidente de Brasil propusiera tener un vínculo pragmático para el Mercosur, es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur va a superar a los Bolsonaro y a Alberto Fernández".



"Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur tenga presidentes que piensen distinto no me hace perder de vista la importancia que tiene. Y ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado", concluyó Fernández.