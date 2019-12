"Vamos por todo" dijo el entrenador Diego Monarriz por el partido ante River

El entrenador de San Lorenzo, Diego Monarriz, afirmó hoy en conferencia de prensa que el equipo va a "ir por todo" ante River Plate.



"No tengo nada que perder" aseveró el técnico de 51 años, tras el entrenamiento matinal, sobre cómo va a enfrentar al finalista de la Copa Libertadores, que cayó 2-1 ante Flamengo, y aseguró: "Vamos a enfrentar al mejor equipo de la Argentina, que viene haciendo las cosas bien en los últimos cinco años y tiene unos jugadores impresionantes".



En cuanto a la estrategia para medirse con el "Millonario", Monarriz destacó que intentará que el equipo "no se meta atrás y jugarle de igual a igual. Intentaremos correr la cancha, en el sector donde River esté más endeble".



El entrenador, que viene de dirigir la reserva azulgrana, sentenció que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo "va a ir con todo contra nosotros. Pero nuestra intención será hacer sufrir al rival, que es para lo que nos estamos preparando".



Por último, no confirmó el equipo: "La lista de los jugadores convocados, la daré mañana al medio día al finalizar el entrenamiento, no hay nada que esconder".



El plantel practicó en el Nuevo Gasómetro, allí los jugadores trabajaron un circuito de pases, bloques de fútbol reducido para finalizar con un ensayo táctico.



El entrenador azulgrana repetiría el plantel que le ganó 2-0 a Patronato de Paraná, el pasado fin de semana: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Ramón Arias y Bruno Pitton; Geronimo Poblete y Juan Ramírez; Óscar Romero, Adolfo Gaich y Ángel Romero.



San Lorenzo se medirá el próximo domingo con River Plate, en el Monumental de Núñez, encuentro por la fecha 16 de la Superliga, que se jugará a partir de las 21:45 y controlará Patricio Loustau.