"Ví a un Boca que quiso ganarlo siempre", dijo Tevez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Carlos Tevez admitió anoche que Boca Juniors "quiso ganar siempre" el partido en el que finalmente se impuso por 1-0 a su clásico River Plate, resultado que lo eliminó en semifinales de Copa Libertadores de América



"Es difícil hacer un análisis cuando se pierde y quedamos eliminados. La sensación es de tristeza, pero estoy orgulloso del equipo que dejó todo en la cancha", admitió el delantero xeneize.



El equipo dirigido por Gustavo Alfaro logró anoche un insuficiente éxito en la Bombonera, porque River había vencido por 2-0 en la ida, en Núñez, tres semanas atrás.



"Lo mejor que me llevo a mi casa es que no hubo reproches hacia mis compañeros. Tal vez nos faltó el último pase, mayor precisión en los últimos metros", describió.



Tevez, quien se fue aplaudido por los simpatizantes xeneizes, declaró su impotencia "por no haber podido regalarles a los hinchas una clasificación a una final de Libertadores. Pero ellos tuvieron la grandeza de aplaudirnos de pie", consideró Tevez.