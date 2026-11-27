10 años, 10 historias y $10.000.000 que pueden transformar muchas vidas. Este viernes 27 de noviembre, a partir de las 19 horas, se vivirá la gran gala final del Sanjuanino Solidario 2026, el certamen impulsado por GRUPO HUARPE y Broker Andino que reconoce a quienes hacen de la solidaridad una forma de vida. El evento tendrá lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y contará con una transmisión especial para que todos los sanjuaninos puedan ser parte de esta celebración.

La noche marcará el cierre de una edición histórica, en la que se conocerá al ganador de los $10.000.000 destinados a fortalecer su proyecto solidario y multiplicar el alcance de la ayuda que brinda a la comunidad.

La gala contará con la conducción de Ana Paula Zabala, coordinadora general del certamen, y Alejandro López, quien también estará al frente de la previa junto a un gran equipo de profesionales. Habrá invitados especiales, sorpresas, emociones y un recorrido por las historias de los 10 finalistas que llegaron a esta instancia.

Una transmisión especial para vivir la gran final

Desde las 19 horas, toda la emoción de la décima edición del Sanjuanino Solidario se podrá seguir en vivo a través de HUARPE TV, en el canal 19.2 de la Televisión Digital Abierta (TDA) y en kick.com/huarpetv, con una programación especial que incluirá la previa, entrevistas, invitados y la gran definición del certamen.

Además, DIARIO HUARPE desplegará una cobertura exclusiva a través de www.diariohuarpe.com, con móviles en vivo, entrevistas a los protagonistas, imágenes y todos los detalles de una noche dedicada a reconocer a quienes trabajan por los demás.

Tu voto todavía puede hacer la diferencia

Hasta minutos antes de la definición de este viernes, los sanjuaninos tendrán la posibilidad de votar por su historia favorita. La participación del público será clave para elegir al Sanjuanino Solidario 2026, cuya definición combinará el voto de los lectores con el del jurado.

Para participar, solo hay que ingresar a www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario, conocer las diez iniciativas finalistas y elegir aquella que se desea acompañar.

Los diez protagonistas de la gran final

Javier López , de Asociación Conducción Solidaria.





Analía Giménez , de Pastoral Carcelaria.





Juan Ariel Aguilera , de Que todos seamos uno.





Graciela Valderrama , del Merendero Señor de la Misericordia.





Marta Cuadra , de Las manos de Paula, entre hilos y libros.





Patricia Rossomando , de VOCES (Voluntad Organizada Contra la Exclusión Social).





Fabricio Valenzuela , de Boxing San Juan.





Eduardo Grasso , de Patitas Sin Hogar.





María Dolores Galdeano , de AReNa (Ayuda al Recién Nacido).





Sandra Pérez, de Posibilidad para todos.





Años multiplicando la solidaridad

Desde su creación, el Sanjuanino Solidario puso en primer plano historias de personas y organizaciones que, muchas veces de manera silenciosa, trabajan para mejorar la realidad de otros.

Este viernes, GRUPO HUARPE celebrará una década de ese compromiso con una noche que promete estar cargada de emociones. Diez historias estarán sobre el escenario, una recibirá los $10 millones y todas serán protagonistas de una celebración que busca inspirar a más sanjuaninos.

Todavía estás a tiempo de ser parte. Tu voto puede ayudar a cambiar muchas vidas.

Claves

La Gala Final del Sanjuanino Solidario 2026 se podrá ver en vivo desde las 19 horas, por la señal de HUARPE TV, en el 19.2 de TDA, Kick.com/huarpe.com y en www.diariohuarpe.com.

Tu voto cuenta

Ayudá a tu Sanjuanino Solidario y votalo en www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario