Pensá en esa persona que siempre está cuando alguien necesita una mano. La que cocina un plato más, acompaña, rescata, junta donaciones, escucha o abraza. Esa que hace muchísimo por los demás, aunque muchas veces casi nadie conozca su nombre. A esas personas vuelve a buscarlas Sanjuanino Solidario.

Este 24 de septiembre comienza la décima edición del certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino. Y por sus 10 años habrá una celebración especial: se elegirán 10 historias de sanjuaninos que hacen la diferencia en su comunidad y una de ellas recibirá $10.000.000 para fortalecer su tarea y seguir ayudando.

“Hace 10 años Sanjuanino Solidario recorre San Juan buscando historias de personas que hacen algo por los demás. Y esta edición va a ser especial”, expresó Ana Paula Zabala, coordinadora del certamen.

La propuesta puede resumirse en tres números: 10 años, 10 historias y $10 millones.

En cada barrio de San Juan hay personas que destinan tiempo, esfuerzo y recursos a ayudar. No hace falta integrar una fundación ni tener personería jurídica. Lo importante es que exista una tarea solidaria sostenida en el tiempo y una historia que merezca ser conocida.

“Pensá en una persona. Esa que siempre está cuando alguien necesita ayuda. La que cocina un plato más, la que rescata, la que acompaña, la que junta, abraza, escucha”, invitó Zabala.

Cómo postular

Quienes conozcan a una persona o grupo que realice una tarea solidaria podrán ingresar a la web de DIARIO HUARPE, buscar el apartado Sanjuanino Solidario y completar el formulario. También se podrá ingresar directamente a grupohuarpe.com.ar/sanjuaninosolidario.

Allí deberán indicar el nombre del candidato, qué tarea realiza, desde cuándo la lleva adelante, a cuántas personas alcanza y por qué consideran que merece ser reconocido. También podrán contar para qué utilizaría los $10.000.000 en caso de resultar ganador.

Quien lleva adelante una iniciativa también puede participar. Para eso deberá pedirle a un vecino, familiar, amigo o alguien que conozca su trabajo que lo postule.

“¿Conocés a alguien que sea digno de ganar este premio? Postulalo, contanos su historia y que todo San Juan la conozca”, señaló Zabala.

Diez historias para los diez años

La edición aniversario tendrá 10 historias seleccionadas, que serán difundidas a través de los medios de Grupo Huarpe para que los sanjuaninos conozcan quiénes están detrás de cada iniciativa.

La gala se realizará a fines de noviembre, con público y transmisión en vivo por HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA, además de Kick y YouTube. La definición combinará el voto del jurado con el de los lectores de DIARIO HUARPE y tendrá un escrutinio auditado por escribano.

El Sanjuanino Solidario comenzó en 2017 con Julia Villafañe, quien repartía comida a personas en situación de calle en la Terminal. Luego fueron reconocidos Gustavo Rodríguez, Olga Farías, Sandra Quintero, Myriam Riveros, Jorgelina Aubone, Carlota Yanzón, Maira Ochoa y, en 2025, Mariela Recabarren, de Guerreros por la Vida.

El último Sanjuanino Solidario fue un éxito. (Foto: HUARPE).

Diez años después, comienza una nueva búsqueda. Puede ser alguien de tu barrio, una persona que conocés hace años o alguien cuya tarea casi nunca se ve.

El próximo Sanjuanino Solidario puede estar mucho más cerca de lo que imaginás.