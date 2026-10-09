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10 recetas con pollo para ahorrar tiempo y cocinar fácil en la semana
POR REDACCIÓN
Las presas de pata-muslo son una de las alternativas más económicas y versátiles en el mercado actual. Al hervirlas u hornearlas con sal y laurel, se logra la base de diez comidas sencillas para organizar los menús semanales. La clave para ahorrar tiempo en la cocina consiste en desmenuzar la carne sin piel ni huesos para guardarla fresca en un recipiente hermético dentro de la heladera.
Durante los días siguientes, esa preparación rinde para transformar los almuerzos y cenas mediante opciones exprés:
Relleno para empanadas o canastitas: salteando bastante cebolla, morrón y cebollita de verdeo, sumando el pollo con comino, pimentón dulce y huevo duro picado.
Ensalada César casera y rápida: combinando en un bowl lechuga fresca, hebras de pollo frío, crutones de pan tostado, queso cremoso o sardo y mayonesa aligerada con limón, aceite de oliva y mostaza.
Cazuela exprés de pollo y vegetales: dorando ajo y verduras en cubos como zanahoria, zapallito y arvejas en una sartén profunda, agregando el pollo cocido, un vaso de caldo y crema de leche o salsa de tomate antes de reducir durante 5 minutos.
Tacos o wraps estilo mexicano: calentando la carne desmenuzada con pimentón y ají molido para servir en tortillas tibias con rodajas de palta, tomate en cubitos, cebolla morada y gotas de limón.
Relleno para tartas con choclo: mezclando las hebras con una lata de choclo cremoso o en granos, dos cucharadas de queso crema, un huevo y queso cremoso sobre una tapa de tarta para llevar al horno hasta dorar.
Salpicón de pollo fresco: integrando la carne fría con papa cocida en cubos, zanahoria rallada, choclo, arvejas, tomates cherry, mayonesa y un chorrito de vinagre.
Pasta rápida con pollo y pesto: calentando el pollo en sartén con aceite de oliva para mezclarlo con los fideos recién colados, dos cucharadas generosas de pesto de albahaca y queso rallado.
Sándwich gourmet en pan de campo: abriendo un pan rústico untado con mostaza a la antigua para armar capas con pollo frío, rúcula fresca, queso tybo y tomates secos rehidratados o en aceite.
Arroz salteado estilo "Chaufita": salteando arroz blanco del día anterior en un wok con salsa de soja, pollo desmenuzado, tiritas de morrón, cebolla de verdeo y huevo revuelto.
Pastel de papa y pollo: reemplazando la carne picada tradicional por el pollo salteado con cebolla y especias, cubriéndolo con puré de papas cremoso y queso para gratinar a fuego fuerte.