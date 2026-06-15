La Vuelta a San Juan Juvenil 2026 finalizó este domingo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con la participación de 100 jóvenes promesas del ciclismo en ruta, en una competencia que se desarrolló entre el 11 y el 14 de junio.

La organización estuvo a cargo de la Fundación Planeta Ramírez, con el respaldo de la Federación Ciclista Sanjuanina, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.

La prueba fue la primera edición destinada a categorías juveniles masculinas (2008 a 2014) y femeninas (2010 a 2014), con un prólogo inicial y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas las jornadas se desarrollaron en el departamento Rivadavia.

El cierre de la competencia reunió a los ciclistas en el tradicional circuito del autódromo sanjuanino, donde se definieron las clasificaciones generales por categoría tras cuatro días de competencia.

Resultados principales general por categoría

2012/2013/2014

Clasificación varones cuarta etapa

Lisandro Chávez Lucas Martínez José Migueles

Clasificación general

José Migueles Lautaro Vargas Lisandro Chávez

La competencia juvenil de ciclismo finalizó con la participación de jóvenes promesas.

Clasificación damas cuarta etapa

Tiziana Castro Yendri Guzmán Dominique Aguilar

Clasificación general

Tiziana Castro Dominique Aguilar Yendri Guzmán

El podio femenino.

2010/2011

1-Clasificación varones cuarta etapa

Benjamín Turdo Luca López Tomás Saavedra

Clasificación general

Bautista Somoza Bruno González Lautaro Oviedo

La prueba reunió a jóvenes ciclistas en cuatro etapas disputadas en Rivadavia.

Clasificación general damas

María Paz Peralta Marianela Salomón Dominique Contreras

La entrega de premios contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Deporte, entre ellas el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, además de representantes de la Agencia Deportes San Juan como su presidente Pablo Aubone y el director Sebastián Barroso.