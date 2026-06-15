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100 jóvenes cerraron la Vuelta a San Juan Juvenil 2026 en El Zonda
POR REDACCIÓN
La Vuelta a San Juan Juvenil 2026 finalizó este domingo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, con la participación de 100 jóvenes promesas del ciclismo en ruta, en una competencia que se desarrolló entre el 11 y el 14 de junio.
La organización estuvo a cargo de la Fundación Planeta Ramírez, con el respaldo de la Federación Ciclista Sanjuanina, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan.
La prueba fue la primera edición destinada a categorías juveniles masculinas (2008 a 2014) y femeninas (2010 a 2014), con un prólogo inicial y cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual. Todas las jornadas se desarrollaron en el departamento Rivadavia.
El cierre de la competencia reunió a los ciclistas en el tradicional circuito del autódromo sanjuanino, donde se definieron las clasificaciones generales por categoría tras cuatro días de competencia.
Resultados principales general por categoría
2012/2013/2014
Clasificación varones cuarta etapa
- Lisandro Chávez
- Lucas Martínez
- José Migueles
Clasificación general
- José Migueles
- Lautaro Vargas
- Lisandro Chávez
Clasificación damas cuarta etapa
- Tiziana Castro
- Yendri Guzmán
- Dominique Aguilar
Clasificación general
- Tiziana Castro
- Dominique Aguilar
- Yendri Guzmán
2010/2011
1-Clasificación varones cuarta etapa
- Benjamín Turdo
- Luca López
- Tomás Saavedra
Clasificación general
- Bautista Somoza
- Bruno González
- Lautaro Oviedo
Clasificación general damas
- María Paz Peralta
- Marianela Salomón
- Dominique Contreras
La entrega de premios contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Deporte, entre ellas el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, además de representantes de la Agencia Deportes San Juan como su presidente Pablo Aubone y el director Sebastián Barroso.