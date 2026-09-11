A 25 años de los atentados contra las Torres Gemelas, la historia de Rick Rescorla vuelve a ocupar un lugar central entre los relatos de heroísmo del 11 de septiembre de 2001. El exmilitar británico-estadounidense había advertido durante años que el World Trade Center podía convertirse nuevamente en blanco de un ataque y diseñó un plan de evacuación que terminó salvando la vida de 2.687 personas.

Rescorla tenía 62 años y era vicepresidente de seguridad de Morgan Stanley, empresa que ocupaba 22 pisos de la Torre Sur. Cuando el primer avión impactó contra la Torre Norte a las 8.46, tomó una decisión determinante: ignoró las instrucciones que pedían a los trabajadores permanecer en sus oficinas y ordenó comenzar inmediatamente la evacuación.

Su preocupación por la seguridad del World Trade Center había comenzado muchos años antes. Luego del atentado contra un avión de Pan Am en 1988 y, especialmente, tras la explosión de un camión bomba en el subsuelo de las Torres Gemelas en 1993, Rescorla insistió en que el complejo seguía siendo vulnerable.

Incluso había advertido a Morgan Stanley que un avión podía ser utilizado para atacar los edificios. Como la compañía no aceptó mudarse, el exmilitar desarrolló un protocolo de emergencia y obligó a los empleados a realizar simulacros de evacuación al menos dos veces por año. Muchos se quejaban e incluso se burlaban de los ejercicios, pero ocho años después ese entrenamiento sería clave.

La decisión que salvó miles de vidas

La mañana del 11 de septiembre, Rescorla estaba en su oficina del piso 44 cuando vio lo ocurrido en la Torre Norte. Con un megáfono en la mano, comenzó a ordenar la salida de los empleados por las escaleras y hasta entonó canciones tradicionales de su Cornualles natal para intentar mantenerlos tranquilos.

Menos de 20 minutos después, el segundo avión secuestrado impactó directamente contra la Torre Sur. A pesar del peligro, Rescorla continuó organizando la evacuación. Según el Ejército de Estados Unidos, 2.687 personas consiguieron abandonar el edificio gracias al operativo que había preparado.

Él, sin embargo, no logró escapar. Después de conseguir que gran parte de los trabajadores estuviera a salvo, decidió volver a ingresar para buscar a quienes todavía podían estar dentro.

Fue visto por última vez mientras subía hacia los pisos superiores. Según el Memorial del 11 de Septiembre, Rescorla y otros 12 empleados de Morgan Stanley murieron durante el atentado. Sus restos nunca fueron encontrados.

Antes del derrumbe logró comunicarse con su esposa, Susan, para despedirse. Rescorla fue declarado muerto tres semanas después de los ataques y con el paso de los años su historia se convirtió en un símbolo de la preparación, el coraje y la decisión que permitieron salvar miles de vidas durante una de las jornadas más trágicas de la historia de Estados Unidos.