Un incendio forestal de enormes proporciones causó una tragedia en el sur de España, donde al menos 12 personas murieron, ocho resultaron heridas y otras 23 permanecen desaparecidas tras el avance de las llamas en la provincia de Almería.

El fuego comenzó el jueves en la zona de Los Gallardos y se propagó con rapidez por una región marcada por barrancos, caminos complejos y viviendas aisladas. La velocidad con la que avanzaron las llamas sorprendió a vecinos y turistas que intentaban abandonar el lugar, convirtiendo algunos sectores en zonas de extrema peligrosidad.

El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, calificó el episodio como “una tragedia”, mientras que el presidente regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmó que los equipos de emergencia continúan con la búsqueda de personas desaparecidas y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar.

Una zona convertida en una “ratonera”

Según las autoridades, la propagación del incendio dejó atrapadas a varias personas que intentaban escapar del avance del fuego.

Moreno Bonilla describió la situación como una “ratonera”, debido a las características del terreno y la dificultad para encontrar vías seguras de evacuación.

Entre las víctimas identificadas preliminarmente, cuatro personas fueron halladas dentro de un automóvil con el volante ubicado a la derecha, por lo que los investigadores sospechan que podrían tratarse de ciudadanos británicos.

Otras siete personas habrían intentado salir de la zona caminando por caminos escarpados y quedaron rodeadas por las llamas sin posibilidad de escape.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que vecinos y autoridades realizaron advertencias puerta por puerta para alertar sobre el peligro, aunque algunas personas decidieron abandonar el área por rutas alternativas y quedaron expuestas al fuego.

“Es fundamental atender las instrucciones de las autoridades”, remarcó Antonio Sanz al referirse a la importancia de respetar las indicaciones de evacuación.

Un operativo con más de 400 rescatistas

Para combatir el incendio se desplegaron más de 400 efectivos, entre ellos unos 150 bomberos regionales, equipos de apoyo aéreo y miembros de la Unidad Militar de Emergencias.

Los trabajos de contención se vieron dificultados por la geografía irregular de la zona y las condiciones meteorológicas adversas.

Hasta el momento, el fuego arrasó unas 3150 hectáreas y obligó a evacuar a cerca de 200 personas, que fueron trasladadas a centros municipales preparados para recibirlas.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el origen del incendio podría estar relacionado con la caída de una línea eléctrica, que habría generado un foco inicial sobre la vegetación seca y luego se habría expandido rápidamente debido al viento.

El incendio ocurrió luego de una intensa ola de calor que activó alertas naranjas en Andalucía, con temperaturas superiores a los 40 grados.

Las autoridades españolas señalaron que las altas temperaturas y los períodos prolongados de sequía aumentan el riesgo de incendios forestales de gran magnitud.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su “enorme tristeza y desolación” por la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. La Casa Real también manifestó su pesar y acompañamiento a los afectados.

España atraviesa en los últimos años una situación crítica vinculada a los incendios forestales. Durante el año pasado, las llamas destruyeron cerca de 400.000 hectáreas en el país, una de las cifras más altas registradas por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.