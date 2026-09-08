Canadá y 11 países europeos anunciaron este martes que aplicarán duras sanciones comerciales. La medida afectará directamente el intercambio de bienes con los asentamientos catalogados como ilegales de Israel en la región de Cisjordania.

La decisión internacional fue tomada en forma conjunta para protestar por la creciente violencia de los colonos contra los ciudadanos palestinos. También busca repudiar diplomáticamente la expansión sostenida de estas comunidades en los territorios ocupados.

El bloque de naciones europeas que aplicará estas medidas restrictivas incluye a España, Francia, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia. La lista de gobiernos adherentes se completa con la participación de Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia.

La confirmación de estas inminentes restricciones provocó una airada y rápida reacción diplomática por parte de Israel. Las autoridades israelíes respondieron de inmediato con fuertes represalias institucionales dirigidas principalmente contra el gobierno de Londres.

El motivo de las medidas internacionales

La decisión de las doce naciones llega tras varias semanas de intensificación de los ataques por parte de colonos. Estas graves agresiones contra diversas localidades palestinas levantaron una amplia e inmediata condena en la comunidad internacional.

Los ministros de Relaciones Exteriores estimaron que las actuales acciones del gobierno socavan la posibilidad de una solución pacífica. Consideran que el histórico plan de conformar dos Estados independientes se encuentra en grave riesgo de desaparecer.

Las autoridades europeas advirtieron que la situación se está deteriorando rápidamente en un contexto de violencia sin precedentes. Entre los proyectos más cuestionados figura el plan de asentamiento E1, que prevé la construcción de 1200 nuevas viviendas habitacionales.

Reacción y escalada diplomática

Durante una reciente intervención parlamentaria, el ministro británico de Relaciones Exteriores acusó al gobierno israelí de hacer la vista gorda. Ed Miliband denunció públicamente que se está perpetrando una limpieza étnica por parte de los colonos en la región.

Apenas unas horas después de estas declaraciones, las autoridades israelíes ordenaron el cierre definitivo del consulado británico ubicado en Jerusalén. Además, prohibieron terminantemente la entrada al país de 12 ciudadanos británicos vinculados al gobernante Partido Laborista.

El conflicto diplomático escaló con la decisión de expulsar a varios diplomáticos británicos destacados en un centro de control regional. En paralelo, el canciller francés confirmó que su país pondrá fin al comercio porque Cisjordania está al borde de la explosión.

La postura de Estados Unidos y el contexto

El embajador estadounidense en la región calificó la iniciativa británica como un acto de discriminación inaceptable. Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington no se sumará a las nuevas sanciones para evitar desestabilizar la zona.

Actualmente viven unos tres millones de palestinos junto a más de 500.000 colonos instalados en diferentes asentamientos. Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud palestino, al menos 1105 palestinos murieron desde el inicio del conflicto bélico.

Según la legislación internacional vigente, todas las colonias establecidas en el territorio de Cisjordania desde 1967 son consideradas ilegales. Pese a la presión global, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió continuar con la expansión habitacional.