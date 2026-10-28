Un total de 129 personas que se encuentran en tratamiento por consumos problemáticos participaron este miércoles 28 de octubre de una jornada de senderismo en la zona del dique Punta Negra, en San Juan. La actividad se desarrolló en el circuito de Las Cuevas Encantadas y formó parte de las propuestas terapéuticas destinadas a fortalecer la autoestima, el bienestar y el trabajo en equipo.

La travesía incluyó una caminata de casi una hora y media por los senderos de montaña, seguida de un espacio de reflexión para compartir las experiencias de la jornada y trabajar sobre los aprendizajes vinculados con la naturaleza y la cooperación. Al finalizar, los participantes compartieron un almuerzo en la cima.

Quiénes participaron de la actividad

La propuesta convocó a personas de distintas edades que realizan sus tratamientos en las Casas Convivenciales Proyecto Juan y María del Carmen y en los Centros de Atención de Día de Chimbas, Rivadavia Centro, Rivadavia La Bebida, Caucete, Pocito y Capital.

Para la mayoría, el recorrido significó la primera visita al embalse ubicado entre Ullum y Zonda. Durante la experiencia estuvieron acompañados por seis profesores de Educación Física, acompañantes terapéuticos, profesionales, coordinadores, operadores y un equipo médico.

La actividad se enmarca en los procesos de atención que lleva adelante la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, que incorpora propuestas deportivas, educativas, artísticas y de socialización como parte del abordaje integral.

El deporte como parte del tratamiento

La iniciativa también forma parte de las acciones interministeriales contempladas en el Plan Estratégico Provincial para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos 2023-2027. En ese contexto, la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña las actividades con profesionales y docentes.

El programa contempla un cronograma de entrenamiento y práctica deportiva que se desarrolla cada tres meses. Durante este año, quienes participan de los tratamientos tuvieron la posibilidad de practicar básquet, fútbol, vóley, handball y rugby, además de la jornada de senderismo en Punta Negra. Luego de conocer las reglas y experimentar cada disciplina, las actividades culminan con un campeonato interno.

La incorporación del deporte busca contribuir al desarrollo personal y al fortalecimiento de la autoestima, además de promover hábitos saludables, el respeto por las normas, la constancia y el trabajo en equipo.