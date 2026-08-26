Al menos 14 recién nacidos murieron este miércoles tras un incendio que se desató en una sala neonatal del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, uno de los principales hospitales públicos de la capital.

El fuego comenzó alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en el sector de maternidad y salud materno-infantil ubicado en el tercer piso del establecimiento. Según el ministro de Salud, Mustafa Kamal, el incendio se habría originado tras la explosión de un equipo de aire acondicionado.

La situación se agravó rápidamente debido a los altos niveles de oxígeno existentes en la sala, donde había bebés que recibían asistencia respiratoria y permanecían en incubadoras. De acuerdo con funcionarios del hospital, de los recién nacidos que estaban en el sector, solamente uno pudo ser rescatado con vida.

Los equipos de emergencia trabajaron para evacuar a los pacientes y controlar las llamas. El fuego quedó contenido dentro de la sala afectada y no se extendió al resto del hospital, aunque provocó una intensa columna de humo y obligó a desplegar un importante operativo de rescate.

Investigación y reclamos

La tragedia generó conmoción entre los familiares de los bebés fallecidos y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del establecimiento.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ordenó una investigación para determinar qué provocó el incendio y si existieron fallas en los protocolos de emergencia. También dispuso medidas contra funcionarios responsables del área de Salud y pidió establecer responsabilidades por lo ocurrido.

Una comisión de investigación deberá analizar el origen del fuego, el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y las condiciones de seguridad de la sala neonatal, además de la respuesta del personal ante la emergencia.

Familiares de las víctimas también cuestionaron las condiciones de seguridad del hospital y reclamaron respuestas sobre la presencia de personal médico y los mecanismos disponibles para evacuar a los recién nacidos.