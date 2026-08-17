Este lunes 17 de agosto de 2026 se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha que recuerda el fallecimiento del Libertador, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. En el calendario nacional, el 17 de agosto es un feriado nacional trasladable.

La fecha tiene una particular importancia para San Juan, provincia que tuvo un papel estratégico en la preparación y ejecución de la campaña libertadora hacia Chile. Durante su etapa como gobernador intendente de Cuyo, San Martín impulsó desde la región la organización del Ejército de los Andes y contó con el apoyo de las autoridades y de la población sanjuanina.

Uno de los lugares que conserva esa historia es la Celda Histórica de San Martín, ubicada en el antiguo Convento de Santo Domingo, en la ciudad de San Juan. El Libertador se alojó allí en dos oportunidades: durante los preparativos de la campaña a Chile en 1816 y, posteriormente, durante su regreso triunfal. Además, la división comandada por el teniente coronel Juan Manuel Cabot estableció su cuartel general en ese convento en 1816.

San Juan y el Ejército de los Andes

La provincia fue un punto fundamental para la organización de una de las principales operaciones militares de la independencia sudamericana. Entre las fuerzas que participaron de la campaña estuvo la división de Cabot, integrada también por sanjuaninos.

La Bandera Ciudadana, confeccionada por las Patricias Sanjuaninas, acompañó a la división de Cabot durante el Cruce de los Andes y fue llevada posteriormente a Chile. El símbolo es actualmente considerado parte del patrimonio histórico de la provincia.

El vínculo territorial con la campaña también quedó registrado en distintos puntos de San Juan. En el departamento Calingasta, el Paso de Los Patos fue declarado Lugar Histórico Nacional por la Ley 27.112 debido a que por allí ingresó a Chile la columna principal del Ejército de los Andes, bajo el mando de San Martín.

También existen registros de la presencia de la IV División del Ejército de los Andes en el actual departamento Iglesia, donde el comandante Cabot encabezó las tropas durante la campaña libertadora.

Una relación que trascendió el Cruce

La relación de San Martín con San Juan no se limitó al paso de las tropas por la Cordillera. La provincia tuvo un papel en el proceso de reclutamiento, abastecimiento y organización de las fuerzas que formarían parte del Ejército de los Andes.

Documentación histórica recopilada por el Archivo de Educación de San Juan señala que San Martín mantuvo encuentros con autoridades sanjuaninas y encontró en la provincia un respaldo fundamental para sus objetivos militares. La estrategia contemplaba el desplazamiento de distintas columnas para atravesar la Cordillera y sorprender a las fuerzas realistas.

La importancia de San Juan en aquella campaña quedó incorporada también a su patrimonio. La provincia conserva la Celda Histórica donde descansó el Libertador, la Bandera Ciudadana de las Patricias Sanjuaninas y distintos sitios vinculados al desplazamiento del Ejército de los Andes.

Qué se conmemora cada 17 de agosto

El feriado recuerda la muerte de José Francisco de San Martín, ocurrida en 1850, a los 72 años. Nacido en Yapeyú en 1778, desarrolló buena parte de su carrera militar en España antes de regresar a América y ponerse al servicio de la independencia de las Provincias Unidas.

Su principal proyecto militar fue la creación y conducción del Ejército de los Andes. En 1817 concretó el Cruce de la Cordillera y posteriormente encabezó las campañas que contribuyeron a la independencia de Chile y Perú.

El 17 de agosto fue establecido como fecha de conmemoración nacional en 1938, mediante la Ley 12.387. Posteriormente, la legislación sobre feriados incorporó esta fecha como feriado nacional trasladable.

En 2026, el calendario oficial establece el feriado de San Martín para el lunes 17 de agosto, por lo que este año la conmemoración coincide con la fecha histórica de su fallecimiento.

“El paso por San Juan constituye uno de los capítulos centrales de la preparación y ejecución del Cruce de los Andes”.