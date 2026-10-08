Un control vehicular de rutina terminó con el secuestro de una motocicleta que tenía un pedido vigente por una causa de hurto simple. El procedimiento fue realizado por personal de la Policía Caminera D-7 en el departamento 25 de Mayo.

Los efectivos se encontraban desplegando controles preventivos cuando interceptaron una Yamaha YBR 125 que era conducida por un hombre de 29 años, de apellido Sosa, domiciliado en la zona.

El control permitió detectar la irregularidad

Durante la verificación, los uniformados solicitaron al conductor la documentación correspondiente. El hombre presentó su licencia de conducir y la cédula de identificación del vehículo, aunque no contaba con el comprobante del seguro obligatorio.

Ante esta situación, los policías realizaron una consulta sobre el estado registral de la motocicleta para determinar si existía algún impedimento o requerimiento vigente.

Fue entonces cuando constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo.

La moto era buscada desde 2025

Según la información policial, la Yamaha YBR 125 registraba un pedido de secuestro con fecha del 8 de junio de 2025, relacionado con una investigación por el delito de hurto simple.

El requerimiento había sido emitido por la Subcomisaría Médano de Oro y se encontraba a disposición del juez de Delitos contra la Propiedad.

Al confirmar la situación, los efectivos dieron intervención al sistema acusatorio, desde donde se dispuso el secuestro inmediato de la motocicleta.

El rodado fue trasladado posteriormente a la Comisaría Jurisdiccional 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se concretó en el marco de los operativos preventivos que realiza la Policía Caminera en distintos puntos de la provincia para verificar documentación y detectar vehículos con pedidos judiciales.