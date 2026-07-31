Con el objetivo de reactivar las negociaciones de paz y dar un impulso definitivo al reconocimiento de Palestina como Estado soberano, delegaciones de 25 países se congregaron en Roma. El encuentro fue convocado por la Alianza Global para la Solución de Dos Estados —mecanismo impulsado en 2024 por Arabia Saudita, Noruega y la Unión Europea— y contó con la participación de representantes de la Liga Árabe, Egipto, Reino Unido, Alemania, España, Brasil y México, entre otros. Cabe señalar que tanto Argentina como Estados Unidos estuvieron ausentes en la cita.

Durante las jornadas de trabajo en el Palacio de la Farnesina, la ministra de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, lanzó un dramático diagnóstico sobre la situación en la región: "La Franja de Gaza está en ruinas". Asimismo, alertó sobre la creciente violencia ejercida por colonos israelíes en Cisjordania y la ocupación de territorios. "No pedimos compasión ni subvenciones; pedimos el respeto al derecho internacional", remarcó la funcionaria tras reunirse con el canciller italiano, Antonio Tajani.

Aunque el Vaticano reconoció formalmente al Estado Palestino en 2015 y más de 150 países miembros de la ONU ya lo respaldan, Italia aún no ha dado ese paso. Sin embargo, Tajani afirmó que su gobierno trabaja "para que nazca un verdadero Estado Palestino que pueda convivir en paz con Israel", apostando al diálogo interreligioso entre referentes musulmanes, cristianos y judíos para descomprimir el conflicto.

En paralelo a las deliberaciones diplomáticas, la tragedia del conflicto se visibilizó con el testimonio de diez niños palestinos en la región de Toscana, quienes relataron el impacto de las incursiones militares en sus viviendas y escuelas. Por su parte, la declaración conjunta emitida entre Italia y Arabia Saudita reafirmó la urgencia de lograr un cese del fuego inmediato, garantizar la ayuda humanitaria, frenar los ataques de colonos y rechazar categóricamente cualquier intento de anexión territorial en Cisjordania.